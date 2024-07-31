Тимчасово непридатний і обмежено придатний - у чому різниця

Під час проходження військово-лікарської комісії. Фото: "Східний варіант"

Новий статус для військовозобов’язаних "тимчасово непридатний" відрізняється від "обмежено придатного", який існував раніше. Визнані тимчасово непридатними мають проходити військово-лікарські комісії кожні 6-12 місяців.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В новому законі про мобілізацію були введені кілька нових понять для визначення придатності військовослужбовців до військової служби, зокрема, у особливий період, під час воєнного стану та загальної мобілізації.

Зокрема, з’явився такий статус, як "тимчасово непридатний", який, підкреслив юрист, суттєво відрізняється від уже існуючого на той момент "обмежено придатного".

Ці відмінності, зокрема, визначаються у термінах дії цих статусів.

Чим відрізняється обмежена придатність від тимчасової непридатності

Юрій Айвазян нагадав, що статус "тимчасово непридатний" надається на строк від 6 до 12 місяців, після чого військовозобов’язаний має пройти військово-лікарську комісію.

"Обмежена придатність, натомість, може тривати весь термін перебування військовозобов'язаним", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, полковник Роман Горбач заявив, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби. Однак їх також поділяють для служби на передовій та в тилу.

Додамо, що військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний".