Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Дві категорії непридатних до військової служби — чим вони відрізняються arrow

Дві категорії непридатних до військової служби — чим вони відрізняються

31 липня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Тимчасово непридатний і обмежено придатний - у чому різниця
Під час проходження військово-лікарської комісії. Фото: "Східний варіант"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Новий статус для військовозобов’язаних "тимчасово непридатний" відрізняється від "обмежено придатного", який існував раніше. Визнані тимчасово непридатними мають проходити військово-лікарські комісії кожні 6-12 місяців.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Нові статуси для військовозобов’язаних

В новому законі про мобілізацію були введені кілька нових понять для визначення придатності військовослужбовців до військової служби, зокрема, у особливий період, під час воєнного стану та загальної мобілізації.

Зокрема, з’явився такий статус, як "тимчасово непридатний", який, підкреслив юрист, суттєво відрізняється від уже існуючого на той момент "обмежено придатного".

Ці відмінності, зокрема, визначаються у термінах дії цих статусів.

Чим відрізняється обмежена придатність від тимчасової непридатності

Юрій Айвазян нагадав, що статус "тимчасово непридатний" надається на строк від 6 до 12 місяців, після чого військовозобов’язаний має пройти військово-лікарську комісію.

"Обмежена придатність, натомість, може тривати весь термін перебування військовозобов'язаним", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, полковник Роман Горбач заявив, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби. Однак їх також поділяють для служби на передовій та в тилу.

Додамо, що військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний".

військовий облік мобілізація ВЛК військовозобов'язані обмежено придатні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом