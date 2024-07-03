Обмежено придатні, мобілізація цієї категорії військовозобов'язаних

Мобілізація обмежено придатних — норми закону 2024 року
В українському військовому законодавстві новий закон про мобілізацію скасував статус "обмежено придатний". Частина колишніх обмежено придатних військовозобов’язаних на війну, інша частина буде служити у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах чи навчальних центрах.
Про це йдеться у матеріалі NV.
Із обмежено придатних — на фронт
Згідно із новим законом про мобілізацію у мобілізаційному процесі був анульований статус "обмежено придатний".
Замість цього військовозобов’язані після рішень військово-лікарських комісій отримають нові статуси.
Частина із колишніх обмежено придатних отримає статус "придатний", з уточненням:
- до військової служби;
- до військової служби за контрактом;
- до служби у військовому резерві;
- для підготовки до участі у МО;
- до участі у МО;
- до служби (роботи) у національному персоналі;
- до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах, підрозділах спеціального призначення.
Непридатність тимчасова чи часткова
Також, зважаючи на результати ВЛК, колишні обмежено придатні можуть отримати статус придатних до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
Також військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний" — із обов’язковим переглядом рішення через 6-12 місяців.
Нагадаємо, що виїхати з України можуть понад 20 категорій чоловіків, але є нюанси, про які треба знати. Зокрема, проблеми з перетином кордону можуть виникати через застарілі дані у ТЦК.
Крім того, нещодавно закон заборонив виїзд з країни ще одній категорії чоловіків.
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