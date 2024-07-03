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Мобілізація обмежено придатних — норми закону 2024 року

3 липня 2024 14:23
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Любомир Кучер
Редактор
Обмежено придатні, мобілізація цієї категорії військовозобов'язаних
Українські мобілізовані у навчальному центрі. Фото: Facebook 150 навчального центру Командування Сил ТрО ЗСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В українському військовому законодавстві новий закон про мобілізацію скасував статус "обмежено придатний". Частина колишніх обмежено придатних військовозобов’язаних на війну, інша частина буде служити у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах чи навчальних центрах.

Про це йдеться у матеріалі NV.

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Згідно із новим законом про мобілізацію у мобілізаційному процесі був анульований статус "обмежено придатний".

Замість цього військовозобов’язані після рішень військово-лікарських комісій отримають нові статуси.

Частина із колишніх обмежено придатних отримає статус "придатний", з уточненням:

  • до військової служби;
  • до військової служби за контрактом;
  • до служби у військовому резерві;
  • для підготовки до участі у МО;
  • до участі у МО;
  • до служби (роботи) у національному персоналі;
  • до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах, підрозділах спеціального призначення.

Непридатність тимчасова чи часткова

Також, зважаючи на результати ВЛК, колишні обмежено придатні можуть отримати статус придатних до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Також військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний" — із обов’язковим переглядом рішення через 6-12 місяців.

Нагадаємо, що виїхати з України можуть понад 20 категорій чоловіків, але є нюанси, про які треба знати. Зокрема, проблеми з перетином кордону можуть виникати через застарілі дані у ТЦК.

Крім того, нещодавно закон заборонив виїзд з країни ще одній категорії чоловіків.

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