Обмежено придатні, мобілізація цієї категорії військовозобов'язаних

Українські мобілізовані у навчальному центрі. Фото: Facebook 150 навчального центру Командування Сил ТрО ЗСУ

В українському військовому законодавстві новий закон про мобілізацію скасував статус "обмежено придатний". Частина колишніх обмежено придатних військовозобов’язаних на війну, інша частина буде служити у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах чи навчальних центрах.

Про це йдеться у матеріалі NV.

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Із обмежено придатних — на фронт

Згідно із новим законом про мобілізацію у мобілізаційному процесі був анульований статус "обмежено придатний".

Замість цього військовозобов’язані після рішень військово-лікарських комісій отримають нові статуси.

Частина із колишніх обмежено придатних отримає статус "придатний", з уточненням:

до військової служби;

до військової служби за контрактом;

до служби у військовому резерві;

для підготовки до участі у МО;

до участі у МО;

до служби (роботи) у національному персоналі;

до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах, підрозділах спеціального призначення.

Непридатність тимчасова чи часткова

Також, зважаючи на результати ВЛК, колишні обмежено придатні можуть отримати статус придатних до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Також військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати статус "тимчасово непридатний" — із обов’язковим переглядом рішення через 6-12 місяців.

Нагадаємо, що виїхати з України можуть понад 20 категорій чоловіків, але є нюанси, про які треба знати. Зокрема, проблеми з перетином кордону можуть виникати через застарілі дані у ТЦК.

Крім того, нещодавно закон заборонив виїзд з країни ще одній категорії чоловіків.