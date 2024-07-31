Временно непригоден и ограниченно годен - в чем разница

Во время прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "Східний варіант"

Новый статус для военнообязанных "временно непригодный" отличается от "ограниченно годного", существовавшего ранее. Признанные временно непригодными должны проходить военно-врачебные комиссии каждые 6-12 месяцев.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В новом законе о мобилизации были введены несколько новых понятий для определения пригодности военнослужащих к военной службе, в частности, в особый период во время военного положения и общей мобилизации.

В частности, появился такой статус, как "временно непригодный", который, подчеркнул юрист, существенно отличается от существующего на тот момент "ограниченно годного".

Эти отличия, в частности, определяются в сроках действия этих статусов.

Чем отличается ограниченная годность от временной негодности

Юрий Айвазян напомнил, что статус "временно непригодный" предоставляется сроком от 6 до 12 месяцев, после чего военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию.

"Ограниченная годность может занять весь срок пребывания военнообязанным", — подчеркнул адвокат.

Напомним, начальник Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Роман Горбач заявил, что 90% военнообязанных мужчин, ранее имевших статус ограниченно годных, военно-врачебная комиссия признает годными к службе. Однако их также делят для службы на передовой и в тылу.

Добавим, что военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный", могут получить статус "временно непригодный".