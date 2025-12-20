Відео
Україна
Погіршення стану здоров'я — як заново пройти ВЛК

Погіршення стану здоров'я — як заново пройти ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 20:00
Повторна ВЛК - коли можливо, якщо погіршився стан здоровʼя
Черга на ВЛК. Фото: "Кременчуцький ТелеграфЪ"

Військовозобов’язаний громадянин має право самостійно ініціювати нову військово-лікарську комісію для уточнення актуального стану здоров’я і придатності до військової служби. Але все залежить від часу, який пройшов від попередньої ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Час від попередньої ВЛК

Військово-лікарська комісія — це один із основних елементів процесу загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що після ВЛК, на якій він був визнаний придатним, у нього серйозно погіршився стан здоров’я.

Чоловік поцікавився, як він може пройти нову ВЛК для підтвердження актуального стану.

Коментуючи цю ситуацію, юрист Владислав Дерій пояснив, що усе залежатиме від того, скільки часу пройшло від попередньої військово-лікарської комісії.

Два варіанти — самостійний і через ТЦК

"Якщо ВЛК була пройдена менше року назад, то єдиним способом отримати направлення на ВЛК є звернення до керівника ТЦК", — зазначив юрист.

Дерій прокоментував інший варіант, який надає більше прав самому військовозобов’язаному.

"Якщо ВЛК Ви пройшли більше року назад, то можете сформувати направлення на ВЛК через "Резерв+", — наголосив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у питанні направлення військовозобов'язаних на ВЛК в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають громадяни самі йти до ТЦК на повторну ВЛК.

ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба комісія
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
