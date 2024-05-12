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Дважды не являлся по повестке — суд вынес приговор жителю Одессы

12 мая 2024 01:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Одессе приговорили уклоняющегося к трем годам лишения свободы, подробности дела
Здание Киевского райсуда Одессы. Фото иллюстративное: ki.od.court.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Жителя Одессы, дважды уклонявшегося от мобилизации, приговорили к 3-м годам лишения свободы. Уклонист вину признал, но заявил, что работники ТЦК якобы силой привели его в военкомат и заставили пройти ВВК.

Об этом сообщается в приговоре Киевского районного суда Одессы.

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Не хотел служить, потому что есть более важные дела

По материалам дела, в феврале 2024 года подсудимый прошел медосмотр и был признан годным к военной службе. Ему дважды вручали повестки, но мужчина уклонялся от мобилизации.

Одессит вину признал. И сообщил судье, что после объявления в Украине военного положения не ходил в ТЦК, потому что не хотел служить в ВСУ. По словам мужчины, работники ТЦК силой затащили его в авто и отвезли на ВВК, а затем якобы возили в воинские части части Черкасской области, однако там одессита не захотели брать на службу.

"Украина меня не растила, не кормила", — сказал обвиняемый в зале суда.

Также мужчина сообщил, что помогал деньгами своей сестре, которая сама воспитывает 3-х детей, мол, для него это важнее, чем защищать Украину. Суд проанализировал материалы дела и признал подсудимого виновным.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд признал виновным экс-полицейского и оштрафовал его на полмиллиона гривен. Он незаконно переправлял людей через госграницу и хранил боеприпасы.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области вынесли приговор 29-летнему жителю. Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Одесса
война
суд
мобилизация
ТЦК и СП

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