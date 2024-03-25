Економіст розкритикував обговорення податку, який дозволяє "відкупитися" від мобілізації

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні обговорюється рішення звільняти від мобілізації на підставі сплати людиною великої суми податків. Частина українців та чиновників не погоджується з таким рішенням, заявляючи, що воно суперечить конституційним обов’язкам.

Про це повідомив голова експертної ради Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук в етері Еспресо.

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Кушнірук назвав відповідний податок "податком на боягузтво, який має недолугий вигляд". За його словами, це дозволяє "відкупитися" від мобілізації, а це суперечить конституційним обов’язкам.

"У тому вигляді, як це подається владою, воно виглядає недолуго і тому безпечно викликає незадоволення. Водночас я постійно наголошую, є конституційна норма про те, що цей обов'язок стосується всіх чоловіків дорослого віку, все інше — це вже політичне сприйняття цього процесу", — каже економіст.

Він наголосив, що дуже важливо розуміти — щоб Україна як держава вижила, вона повинна вистояти не тільки на фронті, а й економічно. Тому все одно має бути система, яка б передбачала, що у нас якась кількість людей працює, сплачуються податки і є споживання, відповідно економіка повинна функціонувати.

За його словами, не чесно, що "відкупитися" та не йти служити може той, у кого велика заробітна плата. Такий підхід зовсім неправильний.

"Це не повинно стосуватися — хто показав більшу зарплату, той не йде служити — це неправильний підхід. Підхід має полягати в тому, що ця історія не повинна бути прив'язана до сплачених податків, вона має бути прив'язана: по-перше, у тебе є певна компанія, яка створює додану вартість, значні податкові надходження. По-друге, — має бути встановлено, що людина, якщо підлягає броні, за неї має бути сплачена разова сума — декілька сотень тисяч гривень, а потім щомісяця окремо, крім податків, ще десятки тисяч гривень за цю бронь", — пояснює голова експертної ради Українського аналітичного центру.

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