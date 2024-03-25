Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Економіст розкритикував обговорення податку, який дозволяє "відкупитися" від мобілізації arrow

Економіст розкритикував обговорення податку, який дозволяє "відкупитися" від мобілізації

25 березня 2024 10:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Економіст розкритикував обговорення податку, який дозволяє "відкупитися" від мобілізації
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні обговорюється рішення звільняти від мобілізації на підставі сплати людиною великої суми податків. Частина українців та чиновників не погоджується з таким рішенням, заявляючи, що воно суперечить конституційним обов’язкам.

Про це повідомив голова експертної ради Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук в етері Еспресо.

Читайте також:

За що критикують податок за відстрочку від мобілізації

Кушнірук назвав відповідний податок "податком на боягузтво, який має недолугий вигляд". За його словами, це дозволяє "відкупитися" від мобілізації, а це суперечить конституційним обов’язкам. 

"У тому вигляді, як це подається владою, воно виглядає недолуго і тому безпечно викликає незадоволення. Водночас я постійно наголошую, є конституційна норма про те, що цей обов'язок стосується всіх чоловіків дорослого віку, все інше — це вже політичне сприйняття цього процесу", — каже економіст. 

Він наголосив, що дуже важливо розуміти — щоб Україна як держава вижила, вона повинна вистояти не тільки на фронті, а й економічно. Тому все одно має бути система, яка б передбачала, що у нас якась кількість людей працює, сплачуються податки і є споживання, відповідно економіка повинна функціонувати. 

За його словами, не чесно, що "відкупитися" та не йти служити може той, у кого велика заробітна плата. Такий підхід зовсім неправильний. 

"Це не повинно стосуватися — хто показав більшу зарплату, той не йде служити — це неправильний підхід. Підхід має полягати в тому, що ця історія не повинна бути прив'язана до сплачених податків, вона має бути прив'язана: по-перше, у тебе є певна компанія, яка створює додану вартість, значні податкові надходження. По-друге, — має бути встановлено, що людина, якщо підлягає броні, за неї має бути сплачена разова сума — декілька сотень тисяч гривень, а потім щомісяця окремо, крім податків, ще десятки тисяч гривень за цю бронь", — пояснює голова експертної ради Українського аналітичного центру.

Нагадаємо, ми публікували дієві поради від юристки, як отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, чи матимуть відстрочку від мобілізації чоловіки у декретній відпустці.

податки
гроші
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
відстрочка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ