Экономист раскритиковал обсуждение налога, позволяющего "откупиться" от мобилизации
В Украине обсуждается решение освобождать от мобилизации на основании уплаты человеком большой суммы налогов. Часть украинцев и чиновников не согласны с таким решением, заявляя, что оно противоречит конституционным обязанностям.
Об этом сообщил глава экспертного совета Украинского аналитического центра, экономист Борис Кушнирук в эфире Эспрессо.
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Кушнирук назвал соответствующий налог "налогом на трусость, который имеет нелепый вид". По его словам, это позволяет "откупиться" от мобилизации, а это противоречит конституционным обязанностям.
"В том виде, как это подается властью, оно выглядит нелепо и поэтому безопасно вызывает недовольство. В то же время я постоянно подчеркиваю, есть конституционная норма о том, что эта обязанность касается всех мужчин взрослого возраста, все остальное — это уже политическое восприятие этого процесса", — говорит экономист.
Он подчеркнул, что очень важно понимать, чтобы Украина как государство выжила, она должна выстоять не только на фронте, но и экономически. Поэтому все равно должна быть система, которая предусматривала бы, что у нас какое-то количество людей работает, платятся налоги и есть потребление, соответственно экономика должна функционировать.
По его словам, не честно, что "откупиться" и не идти служить может тот, у кого большая заработная плата. Такой подход совсем неправильный.
"Это не должно касаться — кто показал большую зарплату, тот не идет служить — это неправильный подход. Подход должен заключаться в том, что эта история не должна быть привязана к уплаченным налогам, она должна быть привязана: во-первых, у тебя есть определенная компания, которая создает добавленную стоимость, значительные налоговые поступления. Во-вторых, должно быть установлено, что человек, если подлежит броне, за нее должна быть уплачена разовая сумма — несколько сотен тысяч гривен, а затем ежемесячно отдельно, кроме налогов, еще десятки тысяч гривен за эту бронь", — объясняет глава экспертного совета Украинского аналитического центра.
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