Екскомандир "Азову" відреагував на заяву Лещенка про середній вік солдата ЗСУ

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував заяву радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка щодо мобілізації. Його назвали боягузом за небажання йти на фронт.

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

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Реакція Жоріна

"Вже кожне сс*кло, яке чомусь не мобілізується, яке не має жодного стосунку до армії та війни, вважає при цьому за потрібне розповісти про мобілізацію. Що апріорі цей процес підриває. Якщо в цілому говорити про мобілізацію, то підхід звісно потрібно змінювати", — наголосив він.

Екскомандир "Азову" зазначив, що потрібно починати з підготовки всього цивільного населення та переходити до нормального рекрутингу. Жорін додав, що повинен дотримуватися головний принцип — принцип справедливості.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, що середній вік солдата в деяких бригадах ЗСУ — 54 роки. За його словами, військовий у такому віці не може йти на штурм.

Також ми писали, що уряд України хоче змінити порядок мобілізації. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що влада буде намагатись зберегти боєздатність після майже двох років повномасштабної війни з Росією.

Додамо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак у грудні призвати до лав Збройних сил можуть не всіх. До того ж деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку.