Экс-командир "Азова" отреагировал на заявление Лещенко о среднем возрасте солдата ВСУ

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал заявление советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко о мобилизации. Его назвали трусом за нежелание идти на фронт.

Об этом Максим Жорин написал в своем Telegram-канале.

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Реакция Жорина

"Уже каждое сс*кло, которое почему-то не мобилизуется, которое не имеет никакого отношения к армии и войне, считает при этом нужным рассказать о мобилизации. Что априори этот процесс подрывает. Если в целом говорить о мобилизации, то подход конечно нужно менять", — подчеркнул он.

Экс-командир "Азова" отметил, что нужно начинать с подготовки всего гражданского населения и переходить к нормальному рекрутингу. Жорин добавил, что должен придерживаться главный принцип — принцип справедливости.

Напомним, советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал, что средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ — 54 года. По его словам, военный в таком возрасте не может идти на штурм.

Также мы писали, что правительство Украины хочет изменить порядок мобилизации. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что власти будут пытаться сохранить боеспособность после почти двух лет полномасштабной войны с Россией.

Добавим, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако в декабре призвать в ряды Вооруженных сил могут не все. К тому же некоторые военнообязанные могут получить отсрочку.