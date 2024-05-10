Екскомандир "Азову" Жорін розповів, скільки зброї потрібно Україні

Максим Жорін. Фото: tv-park.ua

Україні завжди потрібно більше озброєння. Не було ще жодної війни, коли вистачало би повністю ресурсів.

Про це в четвер, 9 травня, заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Військовослужбовець зазначив, що моменту, коли ми скажемо "у нас все є, більше нічого не треба", доки триває війна, не буде.

Зокрема складно сказати, скільки потрібно FVP-дронів, які частково заміняють дефіцитні артилерійські снаряди. Лише в Третій штурмовій на Авдіївці вилітало по 130 FVP за одну добу. На думку Жоріна, попри те, що зараз є відносно спокійні напрямки, попереду більш інтенсивні бої.

Також ексочільник "Азову" повідомив про ефективність нічних FVP, завдяки яким протягом двох днів вдалося підбити 20 одиниць ворожої техніки.

"Дрони — це розхідний матеріал, якого для хорошого результату потрібно мати дуже багато. У сучасних реаліях однієї лише західної допомоги, особливо зважаючи на її несистемність, нам не вистачить, потрібно дуже швидко нарощувати власні виробництва, при тому в усіх напрямках військово-промислового комплексу", — підсумував заступник командира 3 ОШБр.

Нагадаємо, нещодавно Максим Жорін розповів, на чому тримається український фронт. На його думку, ключовим елементом війська є піхота.

Також ми писали про те, що ексочільник "Азову" запропонував спосіб мотивації військовозобов'язаних до служби. На його думку, про добровольців має піклуватися держава, а ухилянтів треба карати.