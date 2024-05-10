Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, сколько оружия нужно Украине

Максим Жорин. Фото: tv-park.ua

Украине всегда нужно больше вооружение. Не было еще ни одной войны, когда хватало бы полностью ресурсов.

Об этом в четверг, 9 мая, заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Читайте также:

Что говорит экс-командир полка "Азов" о необходимости оружия для Украины

Военнослужащий отметил, что момента, когда мы скажем "у нас все есть, больше ничего не нужно", пока идет война, не будет.

В частности сложно сказать, сколько нужно FVP-дронов, которые частично заменяют дефицитные артиллерийские снаряды. Только в Третьей штурмовой на Авдеевке вылетало по 130 FVP за сутки. По мнению Жорина, несмотря на то, что сейчас есть относительно спокойные направления, впереди более интенсивные бои.

Также экс-глава "Азова" сообщил об эффективности ночных FVP, благодаря которым в течение двух дней удалось подбить 20 единиц вражеской техники.

"Дроны — это расходный материал, которого для хорошего результата нужно иметь очень много. В современных реалиях одной только западной помощи, особенно ввиду ее несистемности, нам не хватит, нужно очень быстро наращивать собственные производства, причем по всем направлениям военно-промышленного комплекса ", — подытожил заместитель командира 3 ОШБр."

Напомним, недавно Максим Жорин рассказал, на чем держится украинский фронт. По его мнению, ключевым элементом войска является пехота.

Также мы писали о том, что экс-глава "Азова" предложил способ мотивации военнообязанных к службе. По его мнению, о добровольцах должно заботиться государство, а уклонистов нужно наказывать.