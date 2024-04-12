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Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

12 апреля 2024 07:19
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Экскомандир полка АЗОВ считает, что закон о мобилизации должен быть более жестким.
Экс-командир "Азова", а ныне заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Комментируя новый закон о мобилизации Максим Жорин заявил, что по его мнению необходима большая жесткость по отношению к уклонистам. Также военный акцентирует внимание на значении молодых и мотивированных бойцов для сил обороны Украины.

Об этом экс-командир полка АЗОВ Максим Жорин написал в Telegram.

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"Кратко по принятому закону — по моему мнению, он должен быть более жестким. В части ответственности уклонистов особенно, потому что сейчас не вижу там действенных норм вообще", — отметил Жорин.

Экс-командир также упомянул ранее принятый закон о снижении призывного возраста до 25 лет и высказал мнение, что было бы адекватно снизить его еще больше, поскольку армия нуждается в молодых и здоровых людях.

"На своем собственном примере, на примере бойцов нашей Третьей штурмовой, могу сказать, что молодые люди воюют с другой энергией. Плюс они уже выросли в другое время, на других примерах и имеют мотивацию", — пояснил Максим Жорин.

Военный иронически также указал на "упорство", с которым работали народные депутаты при его принятии.

"Хорошо, что приняли хоть что-нибудь," — подытожил Максим Жорин.

Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации - фото 1
Скриншот сообщения Максима Жорина

Также отреагировал на принятый закон о мобилизации и Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что любой человек мобилизационного возраста, который нарушал правила мобилизации, был уклонистом и нарушает действующее законодательство.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом, за что проголосовали 283 нардепа.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что прошедшие плен военные отныне имеют право на демобилизацию, поскольку соответствующая норма предусмотрена в мобилизационном законе.

ВСУ
полк "Азов"
мобилизация
законопроект
война в Украине
военнообязанные

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