Експерт пояснив необхідність негайних змін у мобілізації

Вручення повісток на сесії Луцької райради. Архівне фото: Суспільне Луцьк

Наразі в Україні все більше людей, які ухиляються від мобілізації та скаржаться на неправомірні дії з боку працівників територіальних центрів та соціальної підтримки. На це великий вплив має ворожа ІПСО, проте наша держава має запровадити чимало змін до мобілізаційного процесу.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі ТСН.

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Чому українці негативно ставляться до мобілізації

Коваленко розповів, що після допису Командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка про необхідність та важливість мобілізації та обурення, що працівників ТЦК називають "людоловами", українці "вибухнули".

Скриншот допису Олександра Павлюка в Telegram

Військово-політичний оглядач пояснив, що в переважно негативне ставлення українців до ТЦК — результат інформаційно-психологічних спецоперацій ворога, який викривляє факти в нашому інфопросторі з початку війни. Проте з іншого боку Коваленко вважає, що ТЦК все ж потрібно змінити методи роботи.

"З іншого боку, не треба зменшувати негативну роль ТЦК. Ми дуже добре знаємо про скандали з військкомами, у яких є вілли в Іспанії. Звідки вони там взялись? Шляхом чесної зарплатні? Я думаю, що ні. І багато хто знає, що ні", — каже він.

Оглядач наголосив, що у суспільства є повага до військових, які повернулися з війни, але водночас має бути місце і відповідному ставленню до ТЦК. Коваленко навів приклад, що на початку війни біля військкоматів збиралися черги у кожному місті, але упродовж двох років ТЦК зіпсували свою репутацію та втратили довіру.

"За два роки військкомати зганьбили свою репутацію. Це їх провина. ІПСО, якими користується наш ворог, — вони тільки підсилили цей потенціал. Треба було жорстко контролювати ТЦК. Ну добре, одного затримали, а як щодо інших? В інших регіонах не так? В тому і проблематика, що охочих іти до армії набагато менше, ніж це було 2022 року. Проблематика також у тому, що "перевертні" в погонах нівелювали репутацію військкоматів та військових в очах громадян", — вважає експерт.

Як змінити ситуацію

Коваленко вважає, що для того, аби хоча б трохи виправити ситуацію, яка склалася зі ставленням до ТЦК, необхідно запровадити тотальну боротьбу з корупцією. Варто не лише звільняти воєнкомів, а й проводити розслідування, адже іноді негатив несеться і до військових, які повернулися з фронту і зараз служать в ТЦК.

"У військкоматах також служать люди, які пройшли війну, які мають поранення, відповідні досягнення, нагороди. Погано, що до таких людей ставляться як до якихось бариг. Потрібне повне переформатування військкоматів та дій ТЦК. Свої місця мають займати гідні люди. Люди, які мають досвід бойових дій, нагороди, які будуть мати право не просто так мобілізовувати цивільних. Усі інші, які два роки відсиджуються у своїх кабінетах, їхнє місце зараз під Горлівкою", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатському ТЦК розповіли про труднощі, які виникають в процесі призову. Там кажуть, що працівникам доводиться виходити на вулиці, щоб оповіщувати людей про їхній громадянський обов'язок.

Раніше ми розповідали, скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях.