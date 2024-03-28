Эксперт объяснил необходимость немедленных изменений в мобилизации

Вручение повесток на сессии Луцкого райсовета. Архивное фото: Суспільне Луцьк

В Украине все больше людей, которые уклоняются от мобилизации и жалуются на неправомерные действия со стороны работников территориальных центров и социальной поддержки. На это большое влияние оказывает вражеская ИПСО, однако наше государство должно ввести немало изменений в мобилизационный процесс.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.

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Почему украинцы негативно относятся к мобилизации

Коваленко рассказал, что после сообщения Командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка о необходимости и важности мобилизации и возмущения, что работников ТЦК называют "людоловами", украинцы "взорвались".

Скриншот сообщения Александра Павлюка в Telegram

Военно-политический обозреватель пояснил, что в большинстве своем негативное отношение украинцев к ТЦК — результат информационно-психологических спецопераций врага, который искажает факты в нашем инфопространстве с начала войны. Однако с другой стороны Коваленко считает, что ТЦК все же следует изменить методы делать.

"С другой стороны, не надо уменьшать негативную роль ТЦК. Мы очень хорошо знаем о скандалах с военкомами, у которых есть виллы в Испании. Откуда они там взялись? Путем честной зарплаты? Я думаю, что нет. И многие знают, что нет", — говорит он.

Обозреватель подчеркнул, что у общества есть уважение к вернувшимся с войны военным, но в то же время должно быть место и соответствующему отношению к ТЦК. Коваленко привел пример, что в начале войны у военкоматов собирались очереди в каждом городе, но в течение двух лет ТЦК испортили свою репутацию и потеряли доверие.

"За два года военкоматы опозорили свою репутацию. Это их вина. ИПСО, которыми пользуется наш враг — они только усилили этот потенциал. Надо было жестко контролировать ТЦК. Ну хорошо, одного задержали, а как насчет других? В других регионах не так ли? Поэтому и проблематика, желающих идти в армию гораздо меньше, чем это было в 2022 году. Проблематика также в том, что "оборотни" в погонах нивелировали репутацию военкоматов и военных в глазах граждан", — считает эксперт.

Как изменить ситуацию

Коваленко считает, что для того, чтобы хотя бы немного исправить сложившуюся ситуацию с отношением к ТЦК необходимо ввести тотальную борьбу с коррупцией. Следует не только увольнять военкомов, но и проводить расследование, ведь иногда негатив уносится и к военным, которые вернулись с фронта и сейчас служат в ТЦК.

"В военкоматах также служат люди, прошедшие войну, имеющие ранения, соответствующие достижения, награды. Плохо, что к таким людям относятся как к каким-то барыгам. Нужно полное переформатирование военкоматов и действий ТЦК. Свои места нужны занимать достойные люди. Люди, которые имеют опыт боевых действий, награды, которые будут иметь право не просто так мобилизовывать гражданских. Все остальные два года отсиживаются в своих кабинетах, их место сейчас под Горловкой", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, недавно в Закарпатском ТЦК рассказали о трудностях, возникающих в процессе призыва. Там говорят, что работникам приходится выходить на улицы, чтобы оповещать людей об их гражданском долге.

Раньше мы рассказывали, сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях.