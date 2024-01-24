Військовий експерт попередив про серйозні ризики щодо мобілізації в Україні

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив свою думку стосовно процесу мобілізації в Україні через повномасштабну війну. Зокрема, він заявив, що приєднати до лав Збройних сил одразу 500 тисяч осіб — це дуже небезпечно.

Про це Олександр Коваленко розповів під час інтерв’ю Radio NV в YouTube.

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Військово-політичний оглядач вважає, що жодна мобілізаційна система не зможе витримати такого серйозного навантаження. Він згадав, як в РФ на початку повномасштабної війни відбувалася часткова мобілізація, коли до служби в армії призивали по 100 тисяч людей щомісяця.

За словами Олександра Коваленка, у той період мобілізаційна система російської армії ледь це витримувала. Зокрема, військово-політичний оглядач вважає, що цей період в РФ був справжнім колапсом.

"Жодна мобілізаційна система не витримає такого навантаження. У Росії, коли 2022 року проводили так звану часткову мобілізацію, мобілізували 100 тисяч на місяць. І їхня мобілізаційна система майже луснула від цього. Це був колапс", — каже Олександр Коваленко.

Військово-політичний діяч Олександр Коваленко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Правильний процес мобілізації в Україні

Експерт заявив, що якби в Україні мобілізація стартувала першого січня, тоді на кінець місяця в армії було б вже 40 тисяч мобілізованих. У цьому випадку Олександр каже, що ці люди повинні відправлятися не на фронт, а на базову підготовку, яка триває три місяці.

"Що відбувається через ці три місяці? Ці 40 тисяч проходять злагодження, воно також може тривати до місяця. А ще — підготовку, наближену до реальних бойових умов. Це ще місяць. При цьому, відкладення розгляду законопроєкту на лютий означає, що мобілізація почнеться не раніше березня, а перша ротація відбудеться наприкінці літа-початку осені", — також додає експерт.

Нагадаємо, ми писали про те, що генерал ЗСУ вважає, що в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік.

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