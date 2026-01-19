Відео
Головна Мобілізація Чи можна податися на інвалідність із СЗЧ

Чи можна податися на інвалідність із СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:20
Оформлення інвалідності СЗЧ - чи приймуть документи від військового
Затриманий за СЗЧ військовослужбовець. Фото: "Громадське радіо"

Якщо військовослужбовець ЗСУ має реальні підстави для того, аби отримати групу інвалідності, він може подати відповідні документи на проходження експертної комісії. Теоретично це можливо навіть тоді, коли він перебуває у СЗЧ, але тут, як пояснили юристи, є одна серйозна проблема.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Можливість оформлення інвалідності під час СЗЧ

Самовільне залишення частини – це інцидент, який полягає у тому, що військовослужбовець Збройних сил України без дозволу чи наказу командира залишає розташування своєї військової частини і зникає у невідомому напрямку.

СЗЧ здійснюють із різних причин, зокрема, відмовляючись воювати чи проходити військову службу в тилу, або через незаконні накази командування.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи зможе військовий, який здійснив СЗЧ, подати документи на оформлення інвалідності (за наявності підстав для цього).

"Загалом — так, але тут все залежить від того, чи буде скерована особа на оцінювання з таким статусом", — зазначив у відповіді громадянці адвокат В’ячеслав Кирда.

Чи видасть сімейний лікар направлення

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підтвердив можливість такого кроку, але пояснив, чому він може виявитися проблемним.

"Податися можна, але чоловік є військовослужбовцем, тому сімейний лікар навряд чи видасть йому направлення на експертне оцінювання", — зазначив Айвазян.

Юрист нагадав, що на ЕКОПФО (Експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи) направити військовослужбовця може лікар, який займається лікуванням цього військового і має для такого рішення законні підстави — проблеми зі здоров’ям у воїна після поранення чи захворювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе переведення військовослужбовця із однієї військової частини до іншої під час СЗЧ.

Додамо, ми повідомляли про те, які права має військовий, який пробув у СЗЧ до трьох днів.

ЗСУ інвалідність сімейний лікар військовослужбовці СЗЧ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
