Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Переміщення військового — які документи потрібні

Переміщення військового — які документи потрібні

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 15:25
Переміщення в ЗСУ - документи для переміщення військового
Військовослужбовець на фронті. Фото: 22 ОМБр

Військовослужбовець оформлює своє переміщення з однієї військової частини до іншої на порталі "Армія+". Юристи пояснили, які документи є необхідними у цьому процесі для усіх військовослужбовців, а які — для окремих категорій.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама
Читайте також:

Переміщення в армії

Військовослужбовці Збройних сил України мають право, за наявності підстав, перевестись із однієї військової частини до іншої.

Цей процес після змін у законодавстві відбувається на Державному вебпорталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+".

Саме в "Армія+" військовослужбовець має подати свій рапорт на переведення.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, які документи потрібно додати до цього рапорту.

Документи для переміщення

Перш за все це копія військового квитка, посвідчення офіцера або іншого документа, що підтверджує проходження військової служби військовослужбовцем у військовій частині.

Крім того, має обов’язково бути рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець планує бути переміщеним.

Третім документом є погодження командира військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу перед переміщенням. Андрій Карпенко додав, що існують випадки, коли таке погодження не потрібне.

Четвертий документ, також обов’язковий не для усіх, але необхідний для деяких категорій військовослужбовців — це висновок військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може військовослужбовець перевестись до військової частини поближче до свого дому.

Додамо, ми повідомляли про те, як відбувається процес переміщення військовослужбовця через застосунок "Армія+".

ЗСУ документи військовослужбовці Армія+ військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації