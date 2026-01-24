Переміщення в ЗСУ - документи для переміщення військового

Військовослужбовець на фронті. Фото: 22 ОМБр

Військовослужбовець оформлює своє переміщення з однієї військової частини до іншої на порталі "Армія+". Юристи пояснили, які документи є необхідними у цьому процесі для усіх військовослужбовців, а які — для окремих категорій.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Переміщення в армії

Військовослужбовці Збройних сил України мають право, за наявності підстав, перевестись із однієї військової частини до іншої.

Цей процес після змін у законодавстві відбувається на Державному вебпорталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+".

Саме в "Армія+" військовослужбовець має подати свій рапорт на переведення.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, які документи потрібно додати до цього рапорту.

Документи для переміщення

Перш за все це копія військового квитка, посвідчення офіцера або іншого документа, що підтверджує проходження військової служби військовослужбовцем у військовій частині.

Крім того, має обов’язково бути рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець планує бути переміщеним.

Третім документом є погодження командира військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу перед переміщенням. Андрій Карпенко додав, що існують випадки, коли таке погодження не потрібне.

Четвертий документ, також обов’язковий не для усіх, але необхідний для деяких категорій військовослужбовців — це висновок військово-лікарської комісії.

