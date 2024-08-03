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Емігранти не оновили дані — що на них чекає

3 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення військово-облікових даних з-за кордону - штрафи за порушення військового обліку
Черга біля консульства України в Польщі. Фото: Shchodennyk
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Оновити військово-облікові дані мають громадяни України навіть у ситуації, коли вони перебувають за кордоном. У випадку не оновлення даних ці особи будуть оштрафовані, як і ті військовозобов’язані громадяни, які перебувають на території України.

Про це повідомив адвокат Сергій Савинський.

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Військовозобов’язані громадяни України мусять оновити військово-облікові дані згідно із вимогами нового закону про мобілізацію.

Це стосується не тільки тих осіб, які перебувають на території України, а і українців, які виїхали за кордон.

Штраф для емігрантів

Сергій Савинський пояснив, як це можна зробити з-за меж України — електронною поштою на адресу територіального центру комплектування чи через дипломатичні установи нашої держави.

"Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив свої дані, то його можуть притягти до адміністративної відповідальності, яка передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, у застосунку Резерв+ з'явиться одна з найбільш очікуваних функцій. Там можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. 

Також ми писали, що згідно із новим законом про мобілізацію, подавати документи на відстрочку повторно, після негативного рішення комісії, неможливо. Але в теорії один і той же громадянин може спробувати подати заяву на відстрочку вдруге за іншою статтею.

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