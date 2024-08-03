Обновление военно-учетных данных из-за границы – штрафы за нарушение военного учета

Очередь возле консульства Украины в Польше. Фото: Shchodennyk

Обновить военно-учетные данные граждане Украины даже в ситуации, когда они находятся за границей. В случае не обновления данных эти лица будут оштрафованы, как и военнообязанные граждане, которые находятся на территории Украины.

Об этом сообщил адвокат Сергей Савинский.

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Обновление военно-учетных данных

Военнообязанные граждане Украины должны обновить военно-учетные данные согласно требованиям нового закона о мобилизации.

Это касается не только тех лиц, которые находятся на территории Украины, но и уехавших за границу украинцев.

Штраф для эмигрантов

Сергей Савинский объяснил, как это можно сделать из-за границ Украины — по электронной почте на адрес территориального центра комплектования или через дипломатические учреждения нашего государства.

"Если мужчина не встал на военный учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности, которая предусматривает наложение штрафа в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен", — подчеркнул юрист.

Напомним, в приложении Резерв+ появится одна из самых ожидаемых функций. Там можно будет запросить отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации подавать документы на отсрочку повторно, после отрицательного решения комиссии, невозможно. Но в теории один и тот же гражданин может попытаться подать заявление на отсрочку во второй раз по другой статье.