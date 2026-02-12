Відео
Україна
Відео

Федоров анонсував зміни у мобілізаційному законодавстві

Дата публікації: 12 лютого 2026 04:30
Федоров заявив, що працює над змінами у мобілізаційному законодавстві
Михайло Федоро. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у мобілізаційному законодавстві є низка норм, які потрібно ухвалити. Наразі міністерство вже працює над цим.

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

Що сказав Федоров про мобілізаційне законодавство в Україні

Михайло Федоров висловив подяку нардепам за те, що вони проголосували за зміни, які гарантують військовим за "Контрактом 18-24" обов'язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби.

Він наголосив, що цей крок є рішенням про справедливі правила гри для молодих українців, які свідомо роблять вибір захищати країну, довіру до держави, а також сучасний підхід до формування професійної армію.

Окрім того, Федоров зробив деякий анонс.

"Є низка норм, які необхідно ухвалити. Будемо над цим працювати", — написав міністр оборони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які дві категорії громадян можуть можуть бути мобілізовані до досягнення 25-річного віку.

Також ми писали, що за словами нардепа Руслана Горбенко, в Україні досі не сформована системна державна політика щодо підготовки та продовження мобілізації.

