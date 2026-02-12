Федоров заявив, що працює над змінами у мобілізаційному законодавстві

Михайло Федоро. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у мобілізаційному законодавстві є низка норм, які потрібно ухвалити. Наразі міністерство вже працює над цим.

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

Що сказав Федоров про мобілізаційне законодавство в Україні

Михайло Федоров висловив подяку нардепам за те, що вони проголосували за зміни, які гарантують військовим за "Контрактом 18-24" обов'язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби.

Він наголосив, що цей крок є рішенням про справедливі правила гри для молодих українців, які свідомо роблять вибір захищати країну, довіру до держави, а також сучасний підхід до формування професійної армію.

Окрім того, Федоров зробив деякий анонс.

"Є низка норм, які необхідно ухвалити. Будемо над цим працювати", — написав міністр оборони.

