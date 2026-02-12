Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Федоров анонсировал изменения в мобилизационном законодательстве

Федоров анонсировал изменения в мобилизационном законодательстве

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 04:30
Федоров заявил, что работает над изменениями в мобилизационном законодательстве
Михаил Федоро. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в мобилизационном законодательстве есть ряд норм, которые нужно принять. Сейчас министерство уже работает над этим.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Федоров о мобилизационном законодательстве в Украине

Михаил Федоров выразил благодарность нардепам за то, что они проголосовали за изменения, которые гарантируют военным по "Контракту 18-24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы.

Он отметил, что этот шаг является решением о справедливых правилах игры для молодых украинцев, которые сознательно делают выбор защищать страну, доверие к государству, а также современный подход к формированию профессиональной армии.

Кроме того, Федоров сделал некоторый анонс.

"Есть ряд норм, которые необходимо принять. Будем над этим работать", — написал министр обороны.

Напомним, недавно мы писали, какие две категории граждан могут могут могут быть мобилизованы до достижения 25-летнего возраста.

Также мы писали, что по словам нардепа Руслана Горбенко, в Украине до сих пор не сформирована системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации.

Михаил Федоров Минобороны ВСУ армия мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации