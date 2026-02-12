Федоров заявил, что работает над изменениями в мобилизационном законодательстве

Михаил Федоро. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в мобилизационном законодательстве есть ряд норм, которые нужно принять. Сейчас министерство уже работает над этим.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

Что сказал Федоров о мобилизационном законодательстве в Украине

Михаил Федоров выразил благодарность нардепам за то, что они проголосовали за изменения, которые гарантируют военным по "Контракту 18-24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы.

Он отметил, что этот шаг является решением о справедливых правилах игры для молодых украинцев, которые сознательно делают выбор защищать страну, доверие к государству, а также современный подход к формированию профессиональной армии.

Кроме того, Федоров сделал некоторый анонс.

"Есть ряд норм, которые необходимо принять. Будем над этим работать", — написал министр обороны.

