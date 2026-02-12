Федоров заявил, что работает над изменениями в мобилизационном законодательстве

Федоров анонсировал изменения в мобилизационном законодательстве
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в мобилизационном законодательстве есть ряд норм, которые нужно принять. Сейчас министерство уже работает над этим.
Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.
Что сказал Федоров о мобилизационном законодательстве в Украине
Михаил Федоров выразил благодарность нардепам за то, что они проголосовали за изменения, которые гарантируют военным по "Контракту 18-24" обязательное право на отсрочку от мобилизации после завершения службы.
Он отметил, что этот шаг является решением о справедливых правилах игры для молодых украинцев, которые сознательно делают выбор защищать страну, доверие к государству, а также современный подход к формированию профессиональной армии.
Кроме того, Федоров сделал некоторый анонс.
"Есть ряд норм, которые необходимо принять. Будем над этим работать", — написал министр обороны.
Напомним, недавно мы писали, какие две категории граждан могут могут могут быть мобилизованы до достижения 25-летнего возраста.
Также мы писали, что по словам нардепа Руслана Горбенко, в Украине до сих пор не сформирована системная государственная политика по подготовке и продолжению мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!