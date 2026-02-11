Руслан Горбенко заяву про помилки у підготовці до мобілізації

Руслан Горбенко. Фото: Слово і діло

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що в Україні досі не сформована системна державна політика щодо підготовки та продовження мобілізації.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу", передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Проблеми у підготовці до мобілізації

За словами парламентаря, влада протягом останніх років не підходила до цього питання комплексно, що призвело до низки помилок. Зокрема, він згадав урядову постанову про виїзд за кордон юнаків віком 18–22 років, яка почала діяти з серпня 2025 року. На його думку, це свідчить про те, що мобілізаційного ресурсу залишилось орієнтовно на півтора року.

Горбенко також прокоментував дані про кількість молодих людей, які вже виїхали за кордон. Він зазначив, що озвучені в інформаційному просторі цифри у 200 тисяч є завищеними, а реальна кількість, за його оцінкою, становить близько 40–60 тисяч осіб. Водночас депутат припустив, що частина молоді ухвалюватиме рішення про виїзд ближче до досягнення 23-річного віку.

Окремо парламентар звернув увагу на складність ухвалення непопулярних законопроєктів, пов’язаних із військовою сферою. За його словами, коли представники Генерального штабу та Головнокомандувач ЗСУ звертаються до Верховної Ради з проханням підтримати такі ініціативи, парламент здатен ухвалити відповідні політичні рішення. Водночас обговорення питань арешту майна та рахунків військових, які самовільно залишили службу, викликає хвилю обурення і погроз у соціальних мережах.

Горбенко підкреслив, що в Збройних силах необхідно наводити лад, а питання поповнення мобілізаційного ресурсу слід вирішувати системно. Він назвав так звану "бусифікацію" одним з інструментів цього процесу, зазначивши, що за даними омбудсмена, лише 2–3% таких випадків супроводжуються порушеннями. Водночас 97% звернень, за його словами, пов’язані не з незаконними діями військових, а з небажанням або страхом громадян захищати країну.

Депутат наголосив, що ключовою проблемою залишається відсутність чіткої та комплексної державної політики у сфері мобілізації, і висловив сумнів, чи буде достатньо окремих доручень для її ефективної реалізації.

Нагадаємо, деякі компанії можуть оформлювати бронювання навіть для осіб, які перебувають у розшуку, проте таке бронювання має тимчасовий характер і діє лише 45 днів.

Також стало відомо, що в Україні введуть нові правила бронювання.