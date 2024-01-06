Мобілізація в Україні - СБУ пропонує жорстко карати ухилістів

Ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун. Фото: Апостроф

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив свою позицію щодо поточної мобілізації в Україні у 2024 році та запропонував жорстоко карати ухилянтів.

Про це Віктор Ягун повідомив в ефірі каналу "Еспресо".

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Ягун запропонував розглядати позбавлення громадянства тим, хто відмовляється брати участь у військових діях. Він стверджує, що якщо людина не бажає виконувати обов'язки громадянина, то не повинна мати певних прав.

Офіцер СБУ також наголосив на необхідності широкої мобілізації та перевірки громадян, включаючи тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію або не працює на потреби оборони країни, зазначаючи, що будь-які інші пояснення є не більш ніж відмовками.

"Відсутність проходження ВЛК або ненадання підтверджуючих документів про роботу в галузі оборони, а не економічної діяльності повинні розглядатися як непереконливі причини. Мобілізація повинна здійснюватися на загальному рівні, включаючи всебічну перевірку місцеперебування кожного громадянина", — зазначає він.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію №10378 може бути винесений на розгляд у Верховній Раді вже наступного тижня (8-14 січня). Однак спочатку його мають опрацювати у Комітеті ВР з національної безпеки, оборони та розвідки та внести правки.

Крім того, ухилянт від мобілізації показав у соцмережі TikTok, як втік з України до Румунії. За його словами, він переплив річку Тиса. Хлопець родом із Закарпаття.