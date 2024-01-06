Мобилизация в Украине - СБУ предлагает жестко наказывать уклонистов

Экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун. Фото: Апостроф

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун высказал свою позицию по поводу текущей мобилизации в Украине в 2024 году и предложил жестоко наказывать уклонистов.

Об этом Виктор Ягун сообщил в эфире канала "Эспрессо".

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Ягун предложил рассматривать лишение гражданства для тех, кто отказывается участвовать в военных действиях. Он утверждает, что если человек не желает выполнять обязанности гражданина, то не должен иметь определенных прав.

Офицер СБУ также подчеркнул необходимость обширной мобилизации и проверки граждан, включая тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию или не работает на нужды обороны страны, отмечая, что любые другие объяснения являются не более чем отговорками.

"Отсутствие прохождения ВВК или непредоставление подтверждающих документов о работе в области обороны, а не экономической деятельности, должны рассматриваться как неубедительные причины. Мобилизация должна осуществляться на всеобщем уровне, включая всестороннюю проверку местонахождения каждого гражданина", — указывает он.

Напомним, что законопроект о мобилизации №10378 может быть вынесен на рассмотрение в Верховной Раде уже на следующей неделе (8-14 января). Однако сначала его должны проработать в Комитете ВР по национальной безопасности, обороне и разведке и внести правки.

Кроме того, уклонист от мобилизации показал в соцсети TikTok, как сбежал из Украины в Румынию. По его словам, он переплыл реку Тиса. Парень родом из Закарпатья.