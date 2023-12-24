Чому в Україні не проводять реформу призову - Дмитро Марченко назвав причину

Дмитро Марченко. Фото: ТСН

В Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.

Про це розповів генерал ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю DW.

Читайте також:

Чому реформа призову може не відбутися

"Рекрути є, але, на жаль, ми маємо зараз об'єднати всі зусилля військових, цивільних, силових структур не для того, щоб виходити на вулиці і ловити військових, а для того, щоб пояснювати, що це обов'язок кожного зараз захищати свою домівку. Треба трішки змінити підхід", — сказав генерал.

Разом з тим, за його словами, наразі дуже ризиковано впроваджувати реформу мобілізації. Справа в тому, що вона може не відбутися, а у воєнний час це неприпустимо.

"Робити на даний час якусь реформу призову чи процесу мобілізації, я думаю, що це не дуже вчасно. Ми розуміємо, що ми зараз набираємо людей, які нам потрібні були на вчора, навіть не на сьогодні. Кожна реформа може відбутися, а може і не відбутися, тому ризикувати на даний час — вийшла, а потім, вибачте, у мене не вийшло — ми не маємо права", — резюмував Марченко.

Нагадаємо, що попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Проте трапляються випадки, коли чоловіків з відстрочкою мобілізують.