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Генерал Марченко розповів, чому в Україні не реформують призов

24 грудня 2023 03:24
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Чому в Україні не проводять реформу призову - Дмитро Марченко назвав причину
Дмитро Марченко. Фото: ТСН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

В Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.

Про це розповів генерал ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю DW.

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Чому реформа призову може не відбутися

"Рекрути є, але, на жаль, ми маємо зараз об'єднати всі зусилля військових, цивільних, силових структур не для того, щоб виходити на вулиці і ловити військових, а для того, щоб пояснювати, що це обов'язок кожного зараз захищати свою домівку. Треба трішки змінити підхід", — сказав генерал.

Разом з тим, за його словами, наразі дуже ризиковано впроваджувати реформу мобілізації. Справа в тому, що вона може не відбутися, а у воєнний час це неприпустимо.

"Робити на даний час якусь реформу призову чи процесу мобілізації, я думаю, що це не дуже вчасно. Ми розуміємо, що ми зараз набираємо людей, які нам потрібні були на вчора, навіть не на сьогодні. Кожна реформа може відбутися, а може і не відбутися, тому ризикувати на даний  час — вийшла, а потім, вибачте, у мене не вийшло — ми не маємо права", — резюмував Марченко.

Нагадаємо, що попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Проте трапляються випадки, коли чоловіків з відстрочкою мобілізують.

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