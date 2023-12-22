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Мобилизация людей с правом на отсрочку — почему это происходит и как избежать

22 декабря 2023 19:57
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Почему мобилизуют украинских мужчин с отсрочкой и как этого избежать
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, существуют определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Тем не менее бывают случаи, когда мужчин с отсрочкой мобилизуют.

Почему подобное происходит и как этого можно избежать, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина".

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Как известно, категории лиц, имеющих право получить отсрочку при мобилизации, предусмотрены ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Почему мужчин с отсрочкой могут мобилизовать

Как отмечает Фитьо, недостаточно просто относиться к категории, имеющей право на отсрочку, это должно подтверждаться соответствующими документами, которые необходимо лично предоставить своему ТЦК и СП. Именно так можно будет избежать недоразумений.

"Потому что бывают случаи, когда поднимается "хайп", что кого-то забирают в армию, а он имеет причину на отсрочку. Например, есть лежащая мать, которая нуждается в уходе, — это все должно быть оформлено документально, и все эти документы должны быть предоставлены в ТЦК и СП лично", — подчеркнул он.

 

Как получить отсрочку от мобилизации
Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Как получить отсрочку от мобилизации

Чтобы получить отсрочку, военнообязанному необходимо подготовить перечень документов, подтверждающих это право. Со всеми необходимыми бумагами можно идти в ТЦК и СП, где необходимо написать соответствующее заявление.

В заявлении должно быть указано:

  • паспортные данные;
  • просьба предоставить отсрочку;
  • дата и подпись.

Вместе с ней следует предоставить копии всех необходимых документов. Заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП, далее комиссия рассматривает его и принимает решение по отсрочке.

Со своей стороны военнообязанный получает выписки из книги протоколов, в частности в документе отмечают:

  • фамилию, имя и отчество;
  • дату рождения;
  • основания для отсрочки;
  • номер и дату протокола отсрочки;
  • фамилии, имена, отчества и подписи членов комиссии ТЦК.

В результате гражданин получает справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или во временном удостоверении.

Ранее мы сообщали, у кого из украинцев будет отсрочка в 2024 году.

Напомним, мы писали, может ли получить бронь от мобилизации медик без работы.

Также мы информировали, будет ли отсрочка действовать от мобилизации по инвалидности родственников при изменениях в законодательстве.

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