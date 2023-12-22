Почему мобилизуют украинских мужчин с отсрочкой и как этого избежать

Мобилизация людей с правом на отсрочку — почему это происходит и как избежать
Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, существуют определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Тем не менее бывают случаи, когда мужчин с отсрочкой мобилизуют.
Почему подобное происходит и как этого можно избежать, рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина".
Как известно, категории лиц, имеющих право получить отсрочку при мобилизации, предусмотрены ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Почему мужчин с отсрочкой могут мобилизовать
Как отмечает Фитьо, недостаточно просто относиться к категории, имеющей право на отсрочку, это должно подтверждаться соответствующими документами, которые необходимо лично предоставить своему ТЦК и СП. Именно так можно будет избежать недоразумений.
"Потому что бывают случаи, когда поднимается "хайп", что кого-то забирают в армию, а он имеет причину на отсрочку. Например, есть лежащая мать, которая нуждается в уходе, — это все должно быть оформлено документально, и все эти документы должны быть предоставлены в ТЦК и СП лично", — подчеркнул он.
Как получить отсрочку от мобилизации
Чтобы получить отсрочку, военнообязанному необходимо подготовить перечень документов, подтверждающих это право. Со всеми необходимыми бумагами можно идти в ТЦК и СП, где необходимо написать соответствующее заявление.
В заявлении должно быть указано:
- паспортные данные;
- просьба предоставить отсрочку;
- дата и подпись.
Вместе с ней следует предоставить копии всех необходимых документов. Заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП, далее комиссия рассматривает его и принимает решение по отсрочке.
Со своей стороны военнообязанный получает выписки из книги протоколов, в частности в документе отмечают:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- основания для отсрочки;
- номер и дату протокола отсрочки;
- фамилии, имена, отчества и подписи членов комиссии ТЦК.
В результате гражданин получает справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или во временном удостоверении.
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