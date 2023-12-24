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Генерал Марченко рассказал, почему в Украине не реформируют призыв

24 декабря 2023 03:24
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Почему в Украине не проводят реформу призыва - Дмитрий Марченко назвал причину
Дмитрий Марченко. Фото: ТСН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Украине есть проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Однако менять что-либо в системе призыва во время российской войны слишком рискованно.

Об этом рассказал генерал ВСУ Дмитрий Марченко в интервью DW .

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Почему реформа призыва может не состояться

"Рекруты есть, но, к сожалению, мы должны сейчас объединить все усилия военных, гражданских, силовых структур не для того, чтобы выходить на улицы и ловить военных, а для того, чтобы объяснять, что это обязанность каждого сейчас защищать свой дом. Надо немного изменить подход", — сказал генерал.

Вместе с тем, по его словам, очень рискованно внедрять реформу мобилизации. Дело в том, что она может не состояться, а в военное время это недопустимо.

"Делать в настоящее время какую-то реформу призыва или процесса мобилизации, я думаю, что это не очень вовремя. Мы понимаем, что мы сейчас набираем людей, которые нам нужны были на вчера, даже не на сегодня. Каждая реформа может состояться, а может и не состояться, поэтому рисковать в настоящее время — вышло, а потом, извините, у меня не получилось — мы не имеем права", — резюмировал Марченко.

Напомним, что, несмотря на военное положение и общую мобилизацию в Украине, существуют определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако бывают случаи, когда мужчин с отсрочкой мобилизуют.

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