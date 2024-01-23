Голова Нацполіції розповів, чому не можна мобілізувати правоохоронців

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський. Фото: телеграм-канал Нацполіції

Українські поліцейські воюють на фронті ще від початку війни. Однак, якщо мобілізувати ще більше правоохоронців, то виникне проблема з комплектацією. Це може позначитись на криміногенній ситуації в країні.

Про це очільник Національної поліції України Іван Вигівський розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

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За словами Вигівського, в Україні "склалась аномальна ситуація" — в інших державах під час війни значно погіршувалась криміногенна ситуація, а в Україні її вдається тримати під контролем і забезпечувати громадянам внутрішню безпеку та правопорядок.

"У нас немає розгулу вуличної злочинності – вулицями не бігають люди зі зброєю, нікого не розстрілюють, не грабують, не трощать вітрини. І це також завдяки тому, що ми залучили до нарядів на вулицях максимальну кількість поліцейських. Якщо до війни це було близько 4000 нарядів, то тепер понад 7000. Сьогодні можна достатньо безпечно відчувати себе на вулиці", — запевнив очільник Нацполіції.

Він заявив про готовність до мобілізації поліцейських, якщо буде ухвалене таке рішення.

"Якщо ми мобілізуємо ще поліцейських, у нас виникне проблема з комплектацією і це може позначитись на криміногенній ситуації", — сказав голова Нацполіції.

Вигівський додав, що "поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс".

"В 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей", — сказав він.

За словами Вигівського, 60% поліцейських — це люди від 18 до 25 років. У бригаді "Лють" — здебільшого люди до 27 років.

"Ми набирали їх на конкурсній основі. В бригаді десь 30% бійців – це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення. Звісно, в перші дні ми відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії, адже у нас немає механізму переводу до Збройних сил України. Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, – пішли до штурмової бригади "Лють", — зазначив очільник Нацполіції.

Нагадаємо, поліція максимально сприяє територіальним центрам комплектування, але роздавати повістки військовозобов'язаним, правоохоронці не мають права. Це можливо лише за тієї умови, коли така норма буде встановлена законом.

Також ми писали, що нещодавно українців попередили, що в соцмережах розповсюджують фейк про створення в Україні мобільних блокпостів, на яких виписують повістки. Однак фахівцям вдалося виявити, що відео створене штучним інтелектом, а наведені "докази" є обманом.