Глава Нацполиции рассказал, почему нельзя мобилизовать правоохранителей

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Фото: телеграмм-канал Нацполиции

Украинские полицейские сражаются на фронте еще с начала войны. Однако если мобилизовать еще больше правоохранителей, то возникнет проблема с комплектацией. Это может сказаться на криминогенной ситуации в стране.

Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский рассказал в интервью "РБК-Украина".

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По словам Выговского, в Украине "сложилась аномальная ситуация" — в других государствах во время войны значительно ухудшалась криминогенная ситуация, а в Украине ее удается контролировать и обеспечивать гражданам внутреннюю безопасность и правопорядок.

"У нас нет разгула уличной преступности — по улицам не бегают люди с оружием, никого не расстреливают, не грабят, не трещат витрины. И это также благодаря тому, что мы привлекли к нарядам на улицах максимальное количество полицейских. Если до войны это было около 4000 нарядов, то теперь более 7000. Сегодня можно достаточно безопасно чувствовать себя на улице", — заверил глава Нацполиции.

Он заявил о готовности к мобилизации полицейских, если будет принято такое решение.

"Если мы мобилизуем еще полицейских, у нас возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации", — сказал глава Нацполиции.

Выговский добавил, что "полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс".

"В 2022-23 году мы очень взвешенно подходили к тому, кого набираем в полицию. Исключена возможность попадания уклонян, у нас есть соответствующие базы, по которым мы проверяем людей", — сказал он.

По словам Выговского, 60% полицейских — это люди от 18 до 25 лет. В бригаде "Лють" — в основном люди до 27 лет.

"Мы набирали их на конкурсной основе. В бригаде где-то 30% бойцов – это полицейские, которые были в рядах полиции и до полномасштабного вторжения. Конечно, в первые дни мы отпустили всех, кто принял решение вступить в ряды армии, ведь у нас нет механизма перевода в Вооруженные силы Украины, поэтому это возможно было сделать только из-за увольнения из Нацполиции, другие полицейские, кто хотел воевать, пошли в штурмовую бригаду "Лють", — отметил глава Нацполиции.

Напомним, полиция максимально способствует территориальным центрам комплектования, но раздавать повестки военнообязанным правоохранители не имеют права. Это возможно только при условии, когда такая норма будет установлена законом.

Также мы писали, что недавно украинцев предупредили, что в соцсетях распространяют фейк о создании в Украине мобильных блокпостов, на которых выписывают повестки. Однако специалистам удалось обнаружить, что видео создано искусственным интеллектом, а приведенные "улики" являются обманом.