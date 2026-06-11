Головне — люди, а не дрони: голова Генштабу про виклики мобілізації

Андрій Гнатов. Фото: УНІАН

Мобілізаційні заходи в Україні наразі є єдиним законним механізмом для залучення цивільного населення до лав ЗСУ. Цей процес покликаний забезпечити необхідний баланс сил на передовій для стримування ворога. Попри стрімкий розвиток новітніх технологій, ключовим фактором у протистоянні залишаються саме військовослужбовці, а не роботизовані комплекси чи безпілотники.

Про це під час розмови із журналістами видання LIGA.net заявив керівник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, передає Новини.LIVE.

Важливість людей на фронті

Питання комплектування армії залишається для українців актуальним і чутливим. Ситуація загострюється через регулярні конфліктні інциденти між співробітниками ТЦК та військовозобов'язаними. Деякі сутички завершуються травмуванням або навіть смертю учасників.

Генерал-лейтенант визнав, що сучасні засоби ураження суттєво еволюціонували, і зараз саме безпілотна авіація завдає противнику найбільших втрат, але наголосив:

"Без людини — без піхотинця, без оператора, без пілота, без фахівця з радіоелектронної боротьби, без того, хто запустить ракету чи підніме в небо дрон, — неможливо нічого зробити".

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За словами очільника Генштабу, забезпечення підрозділів людьми є одним із найскладніших завдань сьогодення. Андрій Гнатов зазначив, що мобілізаційні процеси гальмуються через активні інформаційно-психологічні операції РФ, яким несвідомо допомагають деякі вітчизняні медійні персони.

"Насправді мобілізація — це єдиний інструмент призову цивільних громадян на військову службу. Він передбачений законодавством", — наголосив Гнатов.

Саме завдяки постійному поповненню особового складу Сили оборони не лише тримають оборонні рубежі, а й подекуди здійснюють успішні контрнаступальні кроки, повертаючи контроль над українськими населеними пунктами.

Підбиваючи підсумки, Гнатов зауважив, що війська РФ налічують понад 700 тисяч людей. Стримати таку навалу силами лише кількох бригад чи корпусів нереально. Українська армія потребує чисельного паритету.