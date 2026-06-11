Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Головне — люди, а не дрони: голова Генштабу про виклики мобілізації

Головне — люди, а не дрони: голова Генштабу про виклики мобілізації

Ua
Дата публікації: 11 червня 2026 04:59
Головне — люди, а не дрони: голова Генштабу про виклики мобілізації
Андрій Гнатов. Фото: УНІАН

Мобілізаційні заходи в Україні наразі є єдиним законним механізмом для залучення цивільного населення до лав ЗСУ. Цей процес покликаний забезпечити необхідний баланс сил на передовій для стримування ворога. Попри стрімкий розвиток новітніх технологій, ключовим фактором у протистоянні залишаються саме військовослужбовці, а не роботизовані комплекси чи безпілотники.

Про це під час розмови із журналістами видання LIGA.net заявив керівник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, передає Новини.LIVE.

Важливість людей на фронті

Питання комплектування армії залишається для українців актуальним і чутливим. Ситуація загострюється через регулярні конфліктні інциденти між співробітниками ТЦК та військовозобов'язаними. Деякі сутички завершуються травмуванням або навіть смертю учасників.

Генерал-лейтенант визнав, що сучасні засоби ураження суттєво еволюціонували, і зараз саме безпілотна авіація завдає противнику найбільших втрат, але наголосив:

"Без людини — без піхотинця, без оператора, без пілота, без фахівця з радіоелектронної боротьби, без того, хто запустить ракету чи підніме в небо дрон, — неможливо нічого зробити".

Читайте також:

За словами очільника Генштабу, забезпечення підрозділів людьми є одним із найскладніших завдань сьогодення. Андрій Гнатов зазначив, що мобілізаційні процеси гальмуються через активні інформаційно-психологічні операції РФ, яким несвідомо допомагають деякі вітчизняні медійні персони.

"Насправді мобілізація — це єдиний інструмент призову цивільних громадян на військову службу. Він передбачений законодавством",  — наголосив Гнатов.

Саме завдяки постійному поповненню особового складу Сили оборони не лише тримають оборонні рубежі, а й подекуди здійснюють успішні контрнаступальні кроки, повертаючи контроль над українськими населеними пунктами.

Підбиваючи підсумки, Гнатов зауважив, що війська РФ налічують понад 700 тисяч людей. Стримати таку навалу силами лише кількох бригад чи корпусів нереально. Українська армія потребує чисельного паритету.

Генштаб ЗСУ мобілізація військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації