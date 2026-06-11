Главное — люди, а не дроны: глава Генштаба о вызовах мобилизации

Андрей Гнатов. Фото: УНІАН

Мобилизационные мероприятия в Украине на данный момент являются главным механизмом привлечения гражданского населения в ряды ВСУ. Этот процесс необходим, чтоб обеспечить баланс сил на передовой для сдержать врага. Несмотря на стремительное развитие новейших технологий, ключевым фактором в противостоянии остаются именно военнослужащие, а не роботизированные комплексы или беспилотники.

Об этом во время беседы с журналистами издания LIGA.net заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, передает Новини.LIVE.

Важность людей на фронте

Вопрос комплектования армии остается проблематичным. Ситуация обостряется из-за регулярных конфликтов между сотрудниками ТЦК и военнообязанными. Некоторые скандалы заканчиваются травмами или даже смертью участников.

Генерал-лейтенант признал, что беспилотная авиация наносит противнику наибольшие потери, но подчеркнул, что обойтись без бойцов все равно невозможно:

"Без человека — без пехотинца, без оператора, без пилота, без специалиста по радиоэлектронной борьбе, без того, кто запустит ракету или поднимет в небо дрон, — невозможно ничего сделать".

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По словам главы Генштаба, укомплектование подразделений личным составом является одной из самых сложных задач. Андрей Гнатов отметил, что мобилизационные процессы тормозятся из-за активных информационно-психологических операций РФ, которым неосознанно помогают некоторые украинские общественные деятели.

"На самом деле мобилизация — это единственный инструмент призыва гражданских лиц на военную службу. Он предусмотрен законодательством", — подчеркнул Гнатов.

Именно благодаря постоянному пополнению личного состава Силы обороны не только удерживают оборонительные рубежи, но и осуществляют успешные контрнаступательные действия, возвращая контроль над украинскими населенными пунктами.

Подводя итоги, Гнатов отметил, что войска РФ насчитывают более 700 тысяч человек. Сдержать такое нашествие силами нескольких бригад или корпусов нереально. Украинская армия нуждается в численном паритете.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решитилову сообщал, что около 7% мобилизованных не должны были служить. В армию такие граждане попали, поскольку их право на отсрочку не учли. Из-за подобных инцидентов в обществе растет социальная напряженность.

Также Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Романа Костенко писал, что мобилизация в Украине на данный момент находится на хорошем уровне. Проблемы тоже есть. Россия формирует новые корпуса и дивизии, поэтому Украина тоже должна создавать новые подразделения.