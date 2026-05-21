Костенко: мобілізація в Україні зараз на хорошому рівні

Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Нардеп та секретар безпекового комітету ВРУ Роман Костенко заявив, що наразі в Україні мобілізація на хорошому рівні, якщо порівнювати з минулими роками та місяцями. Водночас Росія продовжує формування нових корпусів та дивізій, тому Україна повинна реагувати на це створенням нових підрозділів.

Про це Роман Костенко сказав в ефірі Радіо NV, передає Новини.LIVE.

Мобілізація в Україні

Костенко зауважив, що для того, аби реагувати на створення противником корпусів та дивізій, потрібні підрозділи.

"Чи є проблеми? Звичайно, є. Чи ми цього не бачимо, що формування цих бригад проходить дуже важко і про те, що недостатньо ми добираємо, хоча мобілізація в нас зараз на хорошому рівні, відносно хорошому, порівняно з минулими роками, минулими місяцями. Але я скажу так, що в тонкостях і в нюансах розбирається тільки військове командування", — каже він.

За його словами, військове командування приходить та аргументовано доводить, що це потрібно робити, дивлячись, що відбувається в Росії.

Костенко наголосив, що наразі в РФ немає багато методів, щоб покращити становище на полі бою.

"Якщо вони (росіяни, — ред.) зараз її (мобілізацію, — ред.) оголошують, ми маємо бути готові на це симетрично діяти... Тому ще раз кажу, що в мене теж є багато питань, але ми маємо дивитися і слухати військових, які чітко та аргументовано пояснюють, для чого це робити", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, групи оповіщення ТЦК уповноважені затримувати не лише військовозобовʼязаних, а й призовників. Водночас на практиці такі випадки трапляються нечасто.

Крім того, військовий, який служить за контрактом, має можливість продовжити службу в ЗСУ після завершення чинної угоди. Для цього необхідно укласти новий контракт.