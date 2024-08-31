Довідка ЄДЕБО для відстрочки студентів - як оформити відстрочку учнів та студентів

Студенти на заняттях. Фото: Pixabay

Довідка ЄДЕБО, яка потрібна студентам для отримання відстрочки від мобілізації, не має терміну чинності. Але у вищих навчальних закладах її зазвичай видають один раз на рік.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, українські студенти мають отримати довідку ЄДЕБО, де має бути вказано, що особа, якій видали довідку, не порушує принцип послідовності здобуття освіти.

"В довідці з ЄДЕБО не вказана дата, до якої вона є чинною", — пояснив Юрій Айвазян громадянину, який зацікавився тим, як довго зберігає чинність довідка про рівень освіти військовозобов’язаного студента.

Хто і коли видає довідку

Але, додав адвокат, просто так отримати довідку ЄДЕБО теж не вдасться.

"Наскільки мені відомо, вищі навчальні заклади видають такі довідки лише раз на рік", — підкреслив Айвазян.