Гончаренко шокировал количеством депутатов, рассматривающих правки к законопроекту о мобилизации

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Народный депутат Алексей Гончаренко шокировал количеством депутатов, которые рассматривают правки к законопроекту о мобилизации. По его словам, в сессионном зале их всего 42.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram в среду, 10 апреля.

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Гончаренко опубликовал фото из Верховной Рады, где видно, что в сессионном зале очень мало депутатов.

Сессионный зал ВРУ. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

"В сессионном зале 42 депутата. Вот так "продуктивно" рассматриваем правки к мобилизационному законопроекту", — добавил он.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных в среду, 10 апреля. "За" проголосовал 281 народный избранник.

Также Верховная Рада рассмотрела правительственный законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ прохождения ВВК. Гончаренко выразил возмущение намерением вводить уголовную ответственность за такие действия.