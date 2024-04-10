Гончаренко шокировал количеством депутатов, рассматривающих правки к законопроекту о мобилизации
Народный депутат Алексей Гончаренко шокировал количеством депутатов, которые рассматривают правки к законопроекту о мобилизации. По его словам, в сессионном зале их всего 42.
Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram в среду, 10 апреля.
Рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации
Гончаренко опубликовал фото из Верховной Рады, где видно, что в сессионном зале очень мало депутатов.
"В сессионном зале 42 депутата. Вот так "продуктивно" рассматриваем правки к мобилизационному законопроекту", — добавил он.
Напомним, в Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных в среду, 10 апреля. "За" проголосовал 281 народный избранник.
Также Верховная Рада рассмотрела правительственный законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности за отказ прохождения ВВК. Гончаренко выразил возмущение намерением вводить уголовную ответственность за такие действия.
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