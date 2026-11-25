Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: УНІАН

Із вересня 2026 року реєстр "Оберіг" щодня автоматично виключає з військового обліку чоловіків у день 60-річчя, а вищих офіцерів цей процес настає у 65. Досягнення граничного віку запасу автоматично переводить людину у відставку без заяв і проходження ВЛК. Водночас інколи статус у "Резерв+" може не змінитися, тож варто знати, як коригувати застарілі дані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Граничний вік у запасі: кому 60, а кому 65 років

Верхню межу другого розряду запасу, після якої людину виключають з обліку, визначає Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу". Станом на 20 жовтня 2026 року діють такі пороги:

рядовий, сержантський і старшинський склад — 60 років;

молодший офіцерський склад (від лейтенанта до капітана) — 60 років;

старший офіцерський склад (від майора до полковника) — 60 років;

вищий офіцерський склад (генерали та адмірали) — 65 років.

Окремих вікових обмежень для військовозобов'язаних жінок закон нині не містить, оскільки стару норму про 40 і 50 років прибрали ще у 2018 році. При цьому не слід плутати граничний вік у запасі з віковими межами на військовій службі.

Для контрактників, які проходять службу, поріг нижчий і становить від 45 до 60 років залежно від складу, а для військового резерву діють власні межі. Якщо людина не служить і не перебуває в резерві, на неї поширюються саме вікові рамки запасу.

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Що змінюється після виключення та які проблеми залишаються

Після виключення за віком громадянин переходить у відставку відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", що тягне за собою такі зміни:

призов під час мобілізації на людину більше не поширюється, оскільки вона перестала бути військовозобов'язаною;

зникає обов'язок приходити за повістками та оновлювати облікові дані;

чинна відстрочка чи бронювання втрачають сенс і, за даними Міноборони, автоматично скасовуються в реєстрі "Оберіг";

обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану (постанова Кабміну № 57) стосуються чоловіків до 60 років, тому після 60 окремі підстави для перетину кордону не потрібні — достатньо мати із собою паперовий або електронний військово-обліковий документ;

чоловікам молодшим за 60 років давнє виключення за віком, оформлене ще до 2014 року, права на виїзд не дає, адже за позицією Верховного Суду вони знову перебувають у запасі.

Проте сам факт виключення не стирає попередніх порушень. Якщо до дня досягнення граничного віку ТЦК вже подав людину в розшук або виніс постанову про штраф за порушення правил обліку, ці наслідки не анулюються автоматично.

Поки ТЦК не відкликав своє звернення до поліції, правоохоронці все ще можуть зупинити й доставити громадянина до центру комплектування, тому після виключення варто надіслати до ТЦК письмове прохання відкликати таке звернення. Так само й уже винесену постанову про штраф доведеться або виконати, або оскаржити, якщо строк оскарження ще не минув.

Чому важливе слово "виключити" і що буде з військовим квитком

У побуті часто кажуть "зняття з обліку за віком", однак юридично це різні процедури. Зняття відбувається тимчасово або при зміні місця обліку у разі переїзду, призову чи прийняття на службу, відбування покарання або зарахування до оперативного резерв. Військовий обов'язок при цьому зберігається.

Виключення ж остаточно припиняє статус військовозобов'язаного через вік, непридатність за рішенням ВЛК, припинення громадянства чи смерть.

Для виключення за віком проходити ВЛК не потрібно. Паперовий військово-обліковий документ при цьому не вилучають. За законом туди лише вносять відмітку про виключення, тоді як в електронному документі оновлюється статус. Зберігати паперовий військовий квиток варто на випадок технічного збою в Реєстрі.

Як діяти коли "Оберіг" не спрацював автоматично

Якщо граничний вік настав, але статус у системі не змінився або ж 60 років виповнилося ще до запуску автоматичного механізму, то чекати не варто, адже виключення є прямим обов'язком ТЦК за законом і постановою № 1487.

Наступного дня після дня народження потрібно відкрити "Резерв+", куди має надійти сповіщення про зміну статусу. Якщо там досі зазначено "На обліку", слід вийти із застосунку, зайти знову й оновити документ через кнопку "+" біля імені та пункт "Оновити документ".

Коли це не допомогло, до свого ТЦК та СП подають письмову заяву про виключення з обліку за віком, додавши копії паспорта й військово-облікового документа. Приходити особисто не обов'язково, оскільки постанова № 1487 дозволяє надіслати пакет документів поштою з описом вкладення.

У заяві доречно одразу попросити звірити й виправити в Реєстрі дату народження та військове звання, адже автоматика спрацьовує лише за коректних даних, а від звання залежить поріг у 60 або 65 років. Якщо в паперовому квитку стоїть відмітка "виключений", а в "Резерв+" — "На обліку", запит на виправлення помилок можна також надіслати в самому застосунку (розділ "Сервіси" — "Виправити дані онлайн"), проте письмову заяву до ТЦК він не замінює.

У разі відмови чи ігнорування бездіяльність ТЦК можна оскаржити в суді. Подавати позов доцільно за місяць від дати, коли установа отримала лист за поштовим повідомленням про вручення, або через 45 днів, якщо ТЦК письмово повідомив про продовження розгляду.

Новини.LIVE повідомляли, що кадровики роз'яснили, що саме по собі вклеювання нового фото в паспорт після 45 років не зобов'язує роботодавця звітувати про це до ТЦК. Подавати оновлені дані потрібно лише тоді, коли замість старої книжечки людина оформила пластикову ID-картку.

Навіть якщо в застосунку "Резерв+" світиться чинна відстрочка, ігнорувати повістку для уточнення даних не можна інакше загрожує штраф і розшук, адже в цьому віці чоловік стає військовозобов'язаним, і в ТЦК можуть перевірити, чи справді він навчається та чи не порушував правила обліку в минулому.