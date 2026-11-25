Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: УНИАН

С сентября 2026 года реестр "Оберег" ежедневно автоматически исключает из воинского учета мужчин в день их 60-летия, а для старших офицеров этот процесс наступает в 65 лет. Достижение предельного возраста запаса автоматически переводит человека в отставку без подачи заявлений и прохождения ВВК. В то же время иногда статус в "Резерв+" может не измениться, поэтому стоит знать, как исправлять устаревшие данные.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Предельный возраст в запасе: кому 60, а кому 65 лет

Верхний предел второго разряда запаса, после которого человека исключают из учета, определяет Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". По состоянию на 20 октября 2026 года действуют следующие пороги:

рядовой, сержантский и старшинский состав — 60 лет;

младший офицерский состав (от лейтенанта до капитана) — 60 лет;

старший офицерский состав (от майора до полковника) — 60 лет;

высший офицерский состав (генералы и адмиралы) — 65 лет.

Отдельных возрастных ограничений для военнообязанных женщин закон в настоящее время не содержит, поскольку прежнюю норму о 40 и 50 годах отменили ещё в 2018 году. При этом не следует путать предельный возраст в запасе с возрастными ограничениями на военной службе.

Для контрактников, проходящих службу, порог ниже и составляет от 45 до 60 лет в зависимости от рода войск, а для военного резерва действуют собственные ограничения. Если человек не служит и не находится в резерве, на него распространяются именно возрастные рамки запаса.

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Что меняется после исключения и какие проблемы остаются

После исключения по возрасту гражданин переходит в отставку в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", что влечет за собой следующие изменения:

призыв во время мобилизации на человека больше не распространяется, поскольку он перестал быть военнообязанным;

исчезает обязанность являться по повесткам и обновлять учетные данные;

действующая отсрочка или бронирование теряют смысл и, по данным Минобороны, автоматически отменяются в реестре «Оберег»;

ограничения на выезд за границу во время военного положения (постановление Кабмина № 57) касаются мужчин до 60 лет, поэтому после 60 отдельных оснований для пересечения границы не требуется — достаточно иметь при себе бумажный или электронный военно-учетный документ;

мужчинам моложе 60 лет давнее исключение по возрасту, оформленное ещё до 2014 года, права на выезд не даёт, ведь, согласно позиции Верховного Суда, они вновь находятся в запасе.

Однако сам факт исключения не снимает предыдущих нарушений. Если до дня достижения предельного возраста ТЦК уже объявил человека в розыск или вынес постановление о штрафе за нарушение правил учета, эти последствия не аннулируются автоматически.

Пока ТЦК не отозвал своё обращение в полицию, правоохранители всё ещё могут остановить и доставить гражданина в центр комплектования, поэтому после исключения следует направить в ТЦК письменную просьбу отозвать такое обращение. Точно так же и уже вынесенное постановление о штрафе придётся либо исполнить, либо обжаловать, если срок обжалования ещё не истек.

Почему важно слово "снять с учета" и что будет с военным билетом

В быту часто говорят «снятие с учета по возрасту», однако юридически это разные процедуры. Снятие с учета происходит временно или при смене места учета в случае переезда, призыва или приема на службу, отбывания наказания или зачисления в оперативный резерв. Воинская обязанность при этом сохраняется.

Исключение же окончательно прекращает статус военнообязанного в связи с возрастом, негодностью по решению ВВК, лишением гражданства или смертью.

Для исключения по возрасту проходить ВВК не требуется. Бумажный военно-учетный документ при этом не изымают. По закону туда лишь вносится отметка об исключении, тогда как в электронном документе обновляется статус. Хранить бумажный военный билет следует на случай технического сбоя в Реестре.

Как действовать, если "Оберег" не сработал автоматически

Если предельный возраст наступил, но статус в системе не изменился или же 60 лет исполнилось ещё до запуска автоматического механизма, то ждать не стоит, ведь исключение является прямой обязанностью ТЦК по закону и постановлению № 1487.

На следующий день после дня рождения необходимо открыть приложение "Резерв+", куда должно поступить уведомление об изменении статуса. Если там по-прежнему указано "На учете", следует выйти из приложения, зайти снова и обновить документ с помощью кнопки "+" возле имени и пункта "Обновить документ".

Если это не помогло, в свой ТЦК и СП подают письменное заявление об исключении из учета по возрасту, приложив копии паспорта и военно-учетного документа. Приходить лично не обязательно, поскольку постановление № 1487 позволяет отправить пакет документов по почте с описью вложения.

В заявлении целесообразно сразу попросить сверить и исправить в Реестре дату рождения и воинское звание, ведь автоматика срабатывает только при корректных данных, а от звания зависит порог в 60 или 65 лет. Если в бумажном талоне стоит отметка «исключен», а в "Резерв+" — "На учете", запрос на исправление ошибок можно также отправить в самом приложении (раздел "Сервисы" — "Исправить данные онлайн"), однако письменное заявление в ТЦК оно не заменяет.

В случае отказа или игнорирования бездействие ТЦК можно обжаловать в суде. Подавать иск целесообразно в течение месяца с даты, когда учреждение получило письмо с уведомлением о вручении, или через 45 дней, если ТЦК письменно сообщил о продлении рассмотрения.

Новини.LIVE сообщали, что кадровики разъяснили, что само по себе вклеивание новой фотографии в паспорт после 45 лет не обязывает работодателя отчитываться об этом перед ТЦК. Подавать обновленные данные нужно только в том случае, если вместо старой книжечки человек оформил пластиковую ID-карту.

Даже если в приложении "Резерв+" отображается действующая отсрочка, игнорировать повестку для уточнения данных нельзя, иначе грозит штраф и розыск, ведь в этом возрасте мужчина становится военнообязанным, и в ТЦК могут проверить, действительно ли он учится и не нарушал ли правила учета в прошлом.