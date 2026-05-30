І хлопці, і дівчата віком 18+: комбат пропонує служити всій молоді

Українські військовослужбовець і військовослужбовиця. Фото ілюстративне: Суспільне Донбас

В Україні необхідно знизити мобілізаційний вік і залучати до військової служби як юнаків, так і дівчат з 18 років. Новобранці мають проходити службу в тилових західних регіонах країни. Результатом такого рішення стане надійний мобілізаційний резерв для держави.



Про це в ефірі "Апостроф TV" повідомив командир добровольчих батальйонів "Дніпро-1", полковник Юрій Береза, передає Новини.LIVE.

Зниження мобілізаційного віку та призов дівчат

Військовий переконаний, що служба в армії має стати обов'язковим етапом для всієї молоді, особливо для тих, хто в майбутньому планує будувати кар'єру в держструктурах:

"У нас повинні у війську служити з 18 років і хлопці, і дівчата. Усі, хто хочуть обіймати державні посади, повинні зрозуміти: 18 років — у військо. Рік прослужили — далі пішли навчатися", — заявив комбат.

На думку полковника, ключовим аспектом має стати ефективна та налагоджена система вишколу новобранців. Він вважає помилкою нинішній віковий поріг призову, адже військову справу набагато легше опановувати в юнацькому віці.

"Я вважаю, що це несправедливо по відношенню до тих людей, - молодих, більш старших, якщо їх починають закликати до армії з 25 років. Найкраще військові навички здобуваються з 16 і 17 років. А в цей час ці люди взагалі не знають, що таке однострій", — зазначив Береза.

Він наголосив, що зниження мобілізаційного віку є критично важливим для збереження держави. Має бути правильна комунікація цієї реформи та чіткий механізму її реалізації. 18-річних можна відправляти на службу до Волинської, Львівської, Закарпатської чи Рівненської областей, де кордон охороняють досвідчені кадрові військові.

"От там ми повинні підготувати цей наш мобілізаційний резерв. От там наш якраз запас", — підсумував командир добровольчих батальйонів "Дніпро-1".



