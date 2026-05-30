И парни, и девушки в возрасте 18+: комбат предлагает служить всей молодежи

Украинские военнослужащий и военнослужащая. Фото иллюстративное: Суспільне Донбас

В Украине необходимо снизить мобилизационный возраст и привлекать к военной службе как юношей, так и девушек с 18 лет. Новобранцы должны проходить службу в тыловых западных регионах страны. Результатом такого решения станет надежный мобилизационный резерв для государства.



Об этом в эфире "Апостроф TV" сообщил командир добровольческих батальонов "Днепр-1", полковник Юрий Береза, передает Новини.LIVE.

Снижение мобилизационного возраста и призыв девушек

Военный убежден, что служба в армии должна стать обязательным этапом для всей молодежи, особенно для тех, кто в будущем планирует строить карьеру в госструктурах:

"У нас должны в армии служить с 18 лет и парни, и девушки. Все, кто хотят занимать государственные должности, должны понять: 18 лет — в армию. Год прослужили — дальше пошли учиться", — заявил комбат.

По мнению полковника, ключевым аспектом должна стать эффективная и отлаженная система подготовки новобранцев. Он считает ошибкой нынешний возрастной порог призыва, ведь военным делом гораздо легче овладевать в юношеском возрасте.

"Я считаю, что это несправедливо по отношению к тем людям, — молодым, более старшим, если их начинают призывать в армию с 25 лет. Лучше всего военные навыки приобретаются с 16 и 17 лет. А в это время эти люди вообще не знают, что такое униформа", — отметил Береза.

Читайте также:

По его словам, снижение мобилизационного возраста является критически важным для сохранения государства. Должна быть правильная коммуникация этой реформы и четкий механизм ее реализации. 18-летних можно отправлять на службу в Волынскую, Львовскую, Закарпатскую или Ровенскую области, где границу охраняют опытные кадровые военные.

"Вот там мы должны подготовить этот наш мобилизационный резерв. Вот там наш как раз запас", — подытожил командир добровольческих батальонов "Днепр-1".



Ранее Новини.LIVE сообщал, как с 1 июня в Украине изменится подход к мобилизации. Основные правила останутся в силе, но будет обновление в приложении "Резерв+" и введут новую стратегию призыва. При наборе людей в армию будут учитывать их профессию, образование и навыки.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что мужчины, которые недавно стали родителями, могут взять декретный отпуск. Правда, от мобилизации их это не убережет. Декретный отпуск не является основанием для отсрочки.