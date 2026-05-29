Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Отримати відстрочку через декрет неможливо: пояснення правознавців

Отримати відстрочку через декрет неможливо: пояснення правознавців

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 08:50
Отримати відстрочку через декрет неможливо: пояснення правознавців
Чоловік із дитиною. Фото ілюстративне: genderculturecentre.org

В Україні чоловіки так само, як і жінки, мають право на декретну відпустку. Після народження дитини батько може взяти короткочасний оплачуваний декрет або відпустку, яка триватиме, доки малюкові не виповниться три роки. Щоправда, декретна відпустка — не є підставою для отримання відстрочки.

Про це повідомили на порталі "Юристи.UA", передає Новини.LIVE

Чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які перебувають у декреті 

До правознавців звернувся киянин Максим. Чоловік спитав, чи можна, оформивши декретну відпустку, отримати відстрочку від мобілізації. Юрист Владислав Дерій зазначив, що про підстави для надання відстрочки йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" — декретної відпустки в цьому переліку немає. 

Аналогічну відповідь надав і адвокат Юрій Айвазян, посилаючись на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", він зазначив: "Ні, за таких умов чоловік відстрочку не отримає. Є інші підстави... Можливо, щось з того Вам і підійде".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що багатодітні батьки мають право на відстрочку. Не є винятком і ті, чиї діти народилися не в одному шлюбі. Щоправда, у такому разі може знадобитися судове рішення.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони писав, що науковці можуть отримати відстрочку дистанційно. Віднедавна послуга доступна в застосунку "Резерв+". Скористатися нею можуть як представники наукових установ, так і ті, хто працює у ВНЗ.

мобілізація декрет відстрочка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації