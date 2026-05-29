Отримати відстрочку через декрет неможливо: пояснення правознавців

В Україні чоловіки так само, як і жінки, мають право на декретну відпустку. Після народження дитини батько може взяти короткочасний оплачуваний декрет або відпустку, яка триватиме, доки малюкові не виповниться три роки. Щоправда, декретна відпустка — не є підставою для отримання відстрочки.

Про це повідомили на порталі "Юристи.UA", передає Новини.LIVE.

Чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які перебувають у декреті

До правознавців звернувся киянин Максим. Чоловік спитав, чи можна, оформивши декретну відпустку, отримати відстрочку від мобілізації. Юрист Владислав Дерій зазначив, що про підстави для надання відстрочки йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" — декретної відпустки в цьому переліку немає.

Аналогічну відповідь надав і адвокат Юрій Айвазян, посилаючись на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", він зазначив: "Ні, за таких умов чоловік відстрочку не отримає. Є інші підстави... Можливо, щось з того Вам і підійде".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що багатодітні батьки мають право на відстрочку. Не є винятком і ті, чиї діти народилися не в одному шлюбі. Щоправда, у такому разі може знадобитися судове рішення.

