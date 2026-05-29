Мобілізація з 1 червня: на які зміни чекати військовозобов'язаним

З 1 червня в Україні збережуться основні правила мобілізації, проте Міністерство оборони готує низку технологічних та організаційних нововведень. Зокрема, найближчим часом запустять оновлення для мобільного застосунку "Резерв+". Крім того, оборонне відомство змінює стратегію призову, переходячи до більш цільового підбору військовозобов'язаних.

Як зміниться мобілізація в Україні з 1 червня

Як і раніше, мобілізуватимуть чоловіків віком від 25 до 60 років. Йдеться про тих, хто перебуває на військовому обліку й не має законних підстав для відстрочки.

Представники Міноборони анонсували швидку презентацію нових функцій у застосунку "Резерв+". Наразі точні деталі та можливості сервісу не розкривають.

Водночас у відомстві працюють над точковим підходом до комплектування армії. Людей планують набирати з урахуванням професії, освіти та навичок. Пріоритет віддаватимуть фахівцям, які зараз найбільше потрібні на фронті й у тилу: медикам, водіям, зв’язківцям та IT-спеціалістам.

Частина чоловіків і надалі не підлягатиме призову. Це стосується молодиків віком до 25 років, які не служили в армії та не перебувають у запасі. Такі громадяни мають статус призовників. Долучитися до війська вони можуть лише добровільно: за контрактом.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на співзасновника аналітичного проєкту DeepState Руслана Микулу повідомляв, що проблема поповнення війська залишається актуальною, але стала менш критичною. Частковою заміною людей на фронті є дрони. Вони допомагають створювати кіл-зони, вести спостереження, знищувати ворога, підтримувати оборону і штурмові дії.

Також Новини.LIVE з посиланням на радника міністра оборони Сергія Стерненка писав, що Міноборони готує армійську реформу. Нововведення впроваджуватимуть поетапно. На першому етапі зміниться грошове забезпечення військових, а на другому — процес мобілізації.