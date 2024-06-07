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Як анулювати несправедливе рішення ВЛК — коментар юриста

7 червня 2024 17:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізований має право на повторну ВЛК, якщо не погоджується із висновком лікарів
Під час проходження ВЛК. Фото: imagedelivery.net
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У випадку, коли військовозобов’язаного відправили до навчального центру з купою різних захворювань, він має право написати рапорт, щоб його направили на нову військово-лікарську комісію. Крім того, громадянин може подати скаргу до ДБР чи офісу омбудсмена.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Сергій Богун.

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Як анулювати направлення до навчального центру

Коментуючи повідомлення військовозобов’язаного громадянина, який заявив, що його з купою різних захворювань, зокрема і з направленням на планову госпіталізацію у психдиспансер, визнали придатним і відправили до навчального центру — юрист порадив чоловіку написати рапорт щодо направлення на нову військово-лікарську комісію.

"Таке право передбачено Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого Наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402", — підкреслив Богун.

Куди можна подати скаргу

Крім того, наголосив юрист, в такій ситуації військовозобов’язаний має право подати скаргу до Державного бюро розслідувань та на ім’я уповноваженого з прав людини Верховної Ради України.

"Крім цього рішення ВЛК ви можете оскаржити до ЦВЛК чи суду", — назвав ще один крок для вирішення ситуації Сергій Богун.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних".

Водночас в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби, згідно зі змінами до указу №402.

військовозобов'язані
мобілізація
ВЛК
юристи
навчальні центри

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