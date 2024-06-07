Мобілізований має право на повторну ВЛК, якщо не погоджується із висновком лікарів

Як анулювати несправедливе рішення ВЛК — коментар юриста
У випадку, коли військовозобов’язаного відправили до навчального центру з купою різних захворювань, він має право написати рапорт, щоб його направили на нову військово-лікарську комісію. Крім того, громадянин може подати скаргу до ДБР чи офісу омбудсмена.
Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Сергій Богун.
Як анулювати направлення до навчального центру
Коментуючи повідомлення військовозобов’язаного громадянина, який заявив, що його з купою різних захворювань, зокрема і з направленням на планову госпіталізацію у психдиспансер, визнали придатним і відправили до навчального центру — юрист порадив чоловіку написати рапорт щодо направлення на нову військово-лікарську комісію.
"Таке право передбачено Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого Наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402", — підкреслив Богун.
Куди можна подати скаргу
Крім того, наголосив юрист, в такій ситуації військовозобов’язаний має право подати скаргу до Державного бюро розслідувань та на ім’я уповноваженого з прав людини Верховної Ради України.
"Крім цього рішення ВЛК ви можете оскаржити до ЦВЛК чи суду", — назвав ще один крок для вирішення ситуації Сергій Богун.
Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних".
Водночас в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби, згідно зі змінами до указу №402.
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