Міноборони оновило перелік хвороб, які визначають придатність до військової служби
В Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.
Про це йдеться на офіційному сайті оборонного відомства.
З якими хворобами не беруть до армії
Як зазначається, у змінах, які були внесені наказом №262 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", є кілька категорій, які військовозобов'язаному може присвоїти ВЛК:
- придатні до служби;
- придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
- тимчасово непридатні — вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків
- тимчасово непридатні.
З переліком захворювань можна ознайомитись нижче:
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Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
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Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
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Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
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Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
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Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
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Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
Нагадаємо, раніше юрист пояснив, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.
Також в Міноборони назвали три офіційні варіанти, куди відправлятимуть служити обмежено придатних військовозобов'язаних.
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