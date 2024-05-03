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Міноборони оновило перелік хвороб, які визначають придатність до військової служби

3 травня 2024 18:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Міноборони оновило перелік хвороб, які визначають придатність до військової служби
Призовник на медкомісії. Фото ілюстративне: ЛОТЦК СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.

Про це йдеться на офіційному сайті оборонного відомства.

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Як зазначається, у змінах, які були внесені наказом №262 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", є кілька категорій, які військовозобов'язаному може присвоїти ВЛК:

  • придатні до служби;
  • придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
  • непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
  • тимчасово непридатні — вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків
  • тимчасово непридатні.

З переліком захворювань можна ознайомитись нижче:

  • хвороби від служби в армії 2024
    Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
  • хвороби від служби в армії 2024
    Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
  • хвороби від служби в армії 2024
    Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
  • хвороби від служби в армії 2024
    Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
  • Міноборони оновило перелік хвороб, які визначають придатність до військової служби - фото 5
    Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
  • Міноборони оновило перелік хвороб, які визначають придатність до військової служби - фото 6
    Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони
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Нагадаємо, раніше юрист пояснив, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.

Також в Міноборони назвали три офіційні варіанти, куди відправлятимуть служити обмежено придатних військовозобов'язаних.

хвороба
Україна
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ВЛК

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