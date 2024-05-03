Міноборони оновило перелік хвороб, які визначають придатність до військової служби

Призовник на медкомісії. Фото ілюстративне: ЛОТЦК СП/Facebook

В Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.

Про це йдеться на офіційному сайті оборонного відомства.

Читайте також:

З якими хворобами не беруть до армії

Як зазначається, у змінах, які були внесені наказом №262 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", є кілька категорій, які військовозобов'язаному може присвоїти ВЛК:

придатні до служби;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатні — вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків

тимчасово непридатні.

З переліком захворювань можна ознайомитись нижче:

Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони

Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони

Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони

Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони

Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони

Перелік хвороб від військової служби. Джерело: Міноборони 1 / 6

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.

Також в Міноборони назвали три офіційні варіанти, куди відправлятимуть служити обмежено придатних військовозобов'язаних.