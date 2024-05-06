Чому військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі — пояснення від юриста
Військові та військовозобов'язані проходитимуть військово-лікарську комісію двічі, за новими правилами. Це сталося внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних", і тепер людина є або придатною, або непридатною.
Про це заявив юрист Юрій Танасійчук в етері телеканалу "Київ24".
Військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі
За словами правозахисника, люди з певними типами хвороб, яким потрібна реабілітація, отримують відтермінування ВЛК на певний період. Опісля вони мають знову пройти комісію, якщо мають статус "придатний" чи "непридатний".
"У зв’язку з тим, що багато куплено медичних довідок, усі військовозобов’язані мають впродовж дев'яти місяців ще раз пройти ВЛК. Я сподіваюся, що це ВЛК поставить крапку в питанні вседозволеності та купівлі-продажу медичних висновків", — додав він.
Що нового у роботі ВЛК — останні новини
Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби, згідно зі змінами до указу №402.
В оборонному відомстві також додають, що члени ВЛК, починаючи з 4 травня, втрачають право ухвалювати рішення на власний розсуд щодо придатності осіб до військової служби.
Також там зауважили, що тепер будь-яка людина, яка не згодна з рішенням ВЛК, може оскаржити його через лікарську комісію вищого рівня, або через суд.
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