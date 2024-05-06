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Чому військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі — пояснення від юриста

6 травня 2024 17:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чому військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі — пояснення від юриста
Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото ілюстративне: РБК-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військові та військовозобов'язані проходитимуть військово-лікарську комісію двічі, за новими правилами. Це сталося внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних", і тепер людина є або придатною, або непридатною.

Про це заявив юрист Юрій Танасійчук в етері телеканалу "Київ24".

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За словами правозахисника, люди з певними типами хвороб, яким потрібна реабілітація, отримують відтермінування ВЛК на певний період. Опісля вони мають знову пройти комісію, якщо мають статус "придатний" чи "непридатний".  

"У зв’язку з тим, що багато куплено медичних довідок, усі військовозобов’язані мають впродовж дев'яти місяців ще раз пройти ВЛК. Я сподіваюся, що це ВЛК поставить крапку в питанні вседозволеності та купівлі-продажу медичних висновків", — додав він.

Що нового у роботі ВЛК — останні новини

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби, згідно зі змінами до указу №402.

В оборонному відомстві також додають, що члени ВЛК, починаючи з 4 травня, втрачають право ухвалювати рішення на власний розсуд щодо придатності осіб до військової служби.

Також там зауважили, що тепер будь-яка людина, яка не згодна з рішенням ВЛК, може оскаржити його через лікарську комісію вищого рівня, або через суд.

війна
медики
Україна
мобілізація
лікарі
ВЛК

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