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Как аннулировать несправедливое решение ВВК — комментарий юриста

7 июня 2024 17:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизированный имеет право на повторную ВВК, если не согласен с заключением врачей
При прохождении ВВК. Фото: imagedelivery.net
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В случае, когда военнообязанного отправили в учебный центр с кучей различных заболеваний, он имеет право написать рапорт, чтобы его направили на новую военно-врачебную комиссию. Кроме того, гражданин может подать жалобу в ДБР или офис омбудсмена.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Сергей Богун.

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Комментируя сообщение военнообязанного гражданина, который заявил, что его с кучей различных заболеваний, в частности и с направлением на плановую госпитализацию в психдиспансер, сочли годным и отправили в учебный центр, юрист посоветовал мужчине написать рапорт о направлении на новую военно-врачебную комиссию.

"Такое право предусмотрено Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Приказом Министра обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402", — подчеркнул Богун.

Куда можно подать жалобу

Кроме того, подчеркнул юрист, в такой ситуации военнообязанный имеет право подать жалобу в Государственное бюро расследований и на имя уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины.

"Помимо этого решения ВВК вы можете обжаловать в ЦВЛК или суд", — назвал еще один шаг для разрешения ситуации Сергей Богун.

Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно пригодных".

В то же время в Министерстве обороны Украины обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе, согласно изменениям в указ №402.

военнообязанные
мобилизация
ВВК
юристы
учебные центры

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