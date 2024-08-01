Вступ на аспірантуру 2024 - хто може отримати відстрочку

Як аспірантам оформити відстрочку — хто і куди подає документи
Аспіранти денної форми навчання державного замовлення мають право на відстрочку від мобілізації. Але сам вступ в університет не є остаточним рішенням, ще треба подати до ТЦК документ.
Детальніше про процедуру Новини.LIVE розповів юрист Олександр Задорожний.
Відстрочка для аспірантів
"Механізм отримання права на відстрочку встановив Кабмін. Для аспірантів, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, подається довідка з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Цю довідку формує не аспірант, а ВНЗ, де він навчається. ВНЗ мусить внести в електронну базу кожного аспіранта. В подальшому аспірант її роздруковує, підписує, подає заяву і звертається до комісії ТЦК та СП, де він перебуває на обліку", — повідомив юрист.
Комісія має на розгляд цього питання сім робочих днів. За цей час вони мають перевірити, чи дійсно в єдиній державній електронній базі з питань освіти є відомості про конкретну людину. Після цього ТЦК та СП видає довідку про право на відстрочку від мобілізації.
Нагадаємо, два міністерства вирішували між собою, кому з аспірантів надавати право на відстрочку від мобілізації, і все ж на цей момент накази Міносвіти не скасовують. Залишилося кілька тижнів для вступу, і лише за певних умов військовозобов'язані можуть вступити на денну форму й отримати відстрочку.
Додамо, що накази МОН не стосуються аспірантів, які раніше вступили на навчання, до нового мобілізаційного закону. За ними залишається право на відстрочку від мобілізації.
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