Вступ на аспірантуру 2024 - хто може отримати відстрочку

Вступ на аспірантуру 2024. Фото: kymu.edu.ua

Аспіранти денної форми навчання державного замовлення мають право на відстрочку від мобілізації. Але сам вступ в університет не є остаточним рішенням, ще треба подати до ТЦК документ.

Детальніше про процедуру Новини.LIVE розповів юрист Олександр Задорожний.

Читайте також:

Відстрочка для аспірантів

"Механізм отримання права на відстрочку встановив Кабмін. Для аспірантів, які навчаються на денній або дуальній формі навчання, подається довідка з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Цю довідку формує не аспірант, а ВНЗ, де він навчається. ВНЗ мусить внести в електронну базу кожного аспіранта. В подальшому аспірант її роздруковує, підписує, подає заяву і звертається до комісії ТЦК та СП, де він перебуває на обліку", — повідомив юрист.

Комісія має на розгляд цього питання сім робочих днів. За цей час вони мають перевірити, чи дійсно в єдиній державній електронній базі з питань освіти є відомості про конкретну людину. Після цього ТЦК та СП видає довідку про право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, два міністерства вирішували між собою, кому з аспірантів надавати право на відстрочку від мобілізації, і все ж на цей момент накази Міносвіти не скасовують. Залишилося кілька тижнів для вступу, і лише за певних умов військовозобов'язані можуть вступити на денну форму й отримати відстрочку.

Додамо, що накази МОН не стосуються аспірантів, які раніше вступили на навчання, до нового мобілізаційного закону. За ними залишається право на відстрочку від мобілізації.