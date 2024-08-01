Вступление на аспирантуру 2024 – кто может получить отсрочку

Поступление на аспирантуру 2024. Фото: kymu.edu.ua

Аспиранты дневной формы обучения государственному заказу имеют право на отсрочку от мобилизации. Но само поступление в университет не является окончательным решением, еще нужно подать в ТЦК документ.

Детальнее о процедуре Новини.LIVE рассказал юрист Александр Задорожный.

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Отсрочка для аспирантов

"Механизм получения права на отсрочку установил Кабмин. Для аспирантов, обучающихся на дневной или дуальной форме обучения, подается справка из единой государственной электронной базы по вопросам образования. Эту справку формирует не аспирант, а вуз, где он учится. ВУЗ должен внести в электронную базу каждого аспиранта. В дальнейшем аспирант ее распечатывает, подписывает, подает заявление и обращается в комиссию ТЦК и СП, где он состоит на учете", — сообщил юрист.

Комиссия имеет на рассмотрение этого вопроса семь рабочих дней. За это время они должны проверить, действительно ли в единой государственной электронной базе по вопросам образования есть сведения о конкретном человеке. После этого ТЦК и СП выдает справку о праве на отсрочку от мобилизации.

Напомним, два министерства решали между собой, кому из аспирантов предоставлять право на отсрочку от мобилизации, и все же в настоящее время приказы Минобразования не отменяют. Осталось несколько недель для вступления, и только при определенных условиях военнообязанные могут вступить в дневную форму и получить отсрочку.

Добавим, что приказы МОН не касаются ранее поступивших на обучение аспирантов к новому мобилизационному закону. За ними остается право отсрочки от мобилизации.