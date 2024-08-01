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Как часто нужно проходить ВВК — что говорят в Минобороны

1 августа 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военно-врачебная комиссия - частота прохождения - требования приказа МО
Военно-врачебная комиссия. Фото: "Трибуна Бровари"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию в мирное время каждые пять лет. Во время действия военного положения ситуация меняется, и ВЛК нужно проходить гораздо чаще.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Комментируя ситуацию с военно-врачебными комиссиями, Юрий Айвазян подчеркнул, что закон определяет разные интервалы для проведения военно-врачебных комиссий.

Так, в мирное время постановление ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе действует в течение пяти лет со дня окончания медицинского осмотра.

Как часто нужно проходить ВЛК во время войны

Когда в стране объявляется военное положение, ситуация меняется, подчеркнул юрист.

"Постановление ВВК районных, городских ТЦК и СП о степени годности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период действительно в течение одного года со дня окончания медицинского осмотра", — отметил Айвазян.

Таким образом, военно-врачебную комиссию во время действия военного положения нужно проходить ежегодно.

Напомним, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии относительно состояния военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные юристы

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