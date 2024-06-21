Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Оскарження рішення ВЛК — юрист пояснив, як зробити це правильно arrow

Оскарження рішення ВЛК — юрист пояснив, як зробити це правильно

21 червня 2024 16:17
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як оскаржити рішення ВЛК - що каже закон - пояснення юриста
Військовозобов’язані на ВЛК. Фото: dialog.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Терміни оскарження рішення ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин, який вважає рішення військово-лікарської комісії щодо своєї персони некоректним, може оскаржити його в установленому порядку.

Втім, якогось конкретного часового проміжку на оскарження рішення ВЛК згідно із чинним законодавством не існує.

"Точної відповіді на це Вам не дасть ніхто. Оскарження може забрати щонайменше пару місяців. Багато чого залежить від рівня ВЛК", — пояснив юрист.

Як писати заяву на оскарження

Крім того, законодавство не регулює формат заяви на оскарження рішення військово-лікарської комісії.

"Бланків для оскарження не існує. Заява пишеться в довільній формі", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, які не погоджуються з рішенням ВЛК, можуть оскаржити його через ВЛК вищого рівня або через судовий шлях.

Додамо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних.

мобілізація
війна в Україні
ВЛК
військовозобов'язані
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту