Як оскаржити рішення ВЛК - що каже закон - пояснення юриста

Військовозобов’язані на ВЛК. Фото: dialog.ua

Чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Терміни оскарження рішення ВЛК

Військовозобов’язаний громадянин, який вважає рішення військово-лікарської комісії щодо своєї персони некоректним, може оскаржити його в установленому порядку.

Втім, якогось конкретного часового проміжку на оскарження рішення ВЛК згідно із чинним законодавством не існує.

"Точної відповіді на це Вам не дасть ніхто. Оскарження може забрати щонайменше пару місяців. Багато чого залежить від рівня ВЛК", — пояснив юрист.

Як писати заяву на оскарження

Крім того, законодавство не регулює формат заяви на оскарження рішення військово-лікарської комісії.

"Бланків для оскарження не існує. Заява пишеться в довільній формі", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, які не погоджуються з рішенням ВЛК, можуть оскаржити його через ВЛК вищого рівня або через судовий шлях.

Додамо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних.