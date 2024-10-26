Як поновити відстрочку від мобілізації — перелік документів та правила

Працівники ТЦК та СП у Львові. Фото: facebook Львівського обласного ТЦК та СП

З 9 листопада в Україні у багатьох військовозобов'язаних закінчується термін відстрочки від мобілізації, яку було надано раніше. Для того, щоб поновити відстрочку, військовозобов'язані повинні звернутися до відповідних установ та дотриматися певних процедур.

У коментарі Новини.LIVE юристка Орися Швець розповідає, що поновити дію відстрочки можна двома способами.

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Як поновити відстрочку

Зі слів юристки, якщо ТЦК та СП приймав ваш документ про відстрочку Укрпоштою, то ви можете повторно звернутися до ТЦК Укрпоштою. Але якщо ваш ТЦК вимагає особистої присутності для того, щоб продовжити відстрочку — потрібно звернутися особисто.

"Документ потрібно готувати завчасно і відповідно після 11 листопада, коли буде указ президента про подовження воєнного стану, слід звернутися до ТЦК і продовжити відстрочку", — каже Швець.

Варто зазначати, що законодавством не визначено, яким саме способом потрібно продовжити відстрочку. Але рекомендовано подавати повний пакет документів для продовження відстрочки й заяву, яку подавали перший раз.

"Є також варіант, подати заяву на продовження відстрочки в ТЦК, зазначати, що підстави не змінилися й у випадку необхідності долучати документи, які підтверджують ваше право на відстрочку", — додає юристка.

Нагадаємо ми раніше писали, на який період видається відстрочка в Україні та як часто її треба оновлювати.

Ми також писали, як продовжити відстрочку по догляду та чи можуть повторно перевіряти соцслужби.