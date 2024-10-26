Как восстановить отсрочку от мобилизации — перечень документов и правила

Сотрудники ТЦК и СП во Львове. Фото: facebook Львовского областного ТЦК и СП

С 9 ноября в Украине у многих военнообязанных истекает срок отсрочки от мобилизации, которая была предоставлена ранее. Для того чтобы возобновить отсрочку, военнообязанные должны обратиться в соответствующие учреждения и придерживаться определенных процедур.

В комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец говорит, что возобновить действие отсрочки можно двумя способами.

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Как восстановить отсрочку

По словам юриста, если ТЦК и СП принимал ваш документ об отсрочке Укрпочтой, то вы можете повторно обратиться в ТЦК Укрпочтой. Но если ваш ТЦК требует личного присутствия для того, чтобы продлить отсрочку — нужно обратиться лично.

"Документ нужно готовить заранее и соответственно после 11 ноября, когда будет указ президента о продлении военного положения, следует обратиться в ТЦК и продлить отсрочку", — говорит Швец.

Следует отметить, что законодательством не определено, каким именно способом нужно продлить отсрочку. Но рекомендуется подавать полный пакет документов для продления отсрочки и заявление, которое подавали в первый раз.

"Есть также вариант, подать заявление на продление отсрочки в ТЦК, указывать, что основания не изменились и в случае необходимости приобщать документы, подтверждающие ваше право на отсрочку", — добавляет юрист.

Напомним, мы ранее писали, на какой период выдается отсрочка в Украине и как часто ее нужно обновлять.

Мы также писали, как продолжить отсрочку по уходу и могут ли повторно проверять соцслужбы.